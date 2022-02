Un monòlit recorda en el Cementeri General de València a les víctimes de la violència de gènere

La col·locació d'aquest monòlit és una iniciativa del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat "per a visibilitzar i conscienciar sobre aquesta xacra social". L'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, que ha presidit la inauguració d'aquest record ha expressat "una convicció i un compromís sense fissures amb la necessitat imprescindible i urgent d'eradicar totes les manifestacions de la violència masclista".

"València és una ciutat que no tolera les violències de cap tipus cap a les dones, les xiquetes i els xiquets", ha manifestat el primer edil, que ha assegurat que aquest ha de ser "una ciutat lliure per a totes les persones que l'habiten". En aquest sentit, el responsable municipal ha assenyalat que no es dubtarà "a prendre les mesures i accions necessàries en la lluita contra la violència masclista".

"L'any 2021 lamentablement vam haver d'acompanyar en el dol a la família de Cristina Blanch Mortes. Esperem que siga l'última" víctima d'aquest tipus a València, ha agregat.

El monòlit, ha comentat l'alcalde, "s'erigeix per la memòria de totes les dones assassinades, per a acompanyar en el dolor a les seues famílies i amistats" i també "com a símbol d'una violència injustificable en la nostra societat".

Joan Ribó ha subratllat "el posicionament explícit, manifest i visible contra qualsevol classe de violència contra les dones" i ha afirmat que "posa en qüestió la solvència del mateix sistema democràtic", ja que "més de la meitat de la població encara no pot desenvolupar la seua vida en igualtat d'oportunitats en relació a l'altra meitat pel fet de ser dona".

L'alcalde ha agraït a les associacions i entitats del Consell dels Dons i per la Igualtat la seua "implicació" en aquesta lluita i el seu "suport a les polítiques d'igualtat de l'Ajuntament". Ha destacat que aquestes únicament "seran efectives amb el suport de tota la ciutadania".

"CONSCIENCIACIÓ I PREVENCIÓ"

La regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI en la ciutat, Lucía Beamud, ha afegit que el monòlit col·locat en el Cementeri General "vol ser símbol i presència permanent de la rellevància que la ciutat vol mostrar davant un problema estructural que com a societat hem d'eradicar a través, entre altres accions, de la conscienciació i la prevenció".

Beamud ha asseverat que aquesta imatge pretén convertir-se en "un record de tot allò que ens queda per fer" i en "una evidència contínua i present de l'infern de moltes dones que encara hui, com ahir, lliuren una batalla no només contra el seu assassí o agressor sinó contra els costums, estereotips, actitud o comentaris".

Durant l'acte s'han llegit poemes d'Inma Manyez i Begoña Pozo amb l'acompanyament musical del quartet de saxofonistes Elle Sax, ha detallat el consistori. A la inauguració també han assistit altres membres de la corporació municipal, autoritats autonòmiques i representants del Consell Municipal dels Dons i per la Igualtat.