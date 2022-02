Puig no participarà en la sessió de control per la Conferència de Presidents i el PP denuncia que "fuig de Les Corts"

La reunió dels caps autonòmics tindrà lloc de manera presencial el divendres 25 a l'illa canària, encara que el dijous -el dia de la sessió de control- està previst un acte institucional en el qual participaran el president del Govern, Pedro Sánchez, i els Reis. Aquesta trobada servirà com a homenatge i suport als habitants de La Palma després de l'erupció del volcà que va finalitzar el 25 de desembre.

Per a la síndica del PP en ELes Corts, Mª José Catalá, que Puig no participe en la sessió de control demostra que "està fugint de donar respostes i donar la cara davant una situació que afecta a la vicepresidenta Mónica Oltra però també a ell, com a president del govern valencià, ja que hi ha imputats funcionaris per la reobertura en el cas de la menor tutelada que pateix abusos per part de l'ex-marit d'Oltra i que no va rebre el suport oportú i exigible per part dels tècnics i de la mateixa Conselleria d'Oltra".

"Puig no vol donar la cara i es posa de perfil quan el seu govern té una situació delicada i ell ha de donar les explicacions com a president de la Generalitat", subratlla en un comunicat, per a advertir que "no podrà amagar-se sempre i haurà de parlar dels temes que afecten al seu Consell".

Catalá insisteix així en què "Puig s'equivoca si pensa que podrà escaquearse d'assumir responsabilitats pel que està passant amb Oltra: Pot fugir una setmana, però no podrà fugir els pròxims mesos de donar la cara i de sobretot donar resposta política a un problema molt greu i molt seriós com la imputació d'una sèrie de funcionaris per suposadament no posar-se del costat d'una menor tutelada que va patir abusos per part de l'ex-marit de la vicepresidenta".

En qualsevol cas, davant la no assistència del president de la sessió de control, el grup 'popular' ha sol·licitat dedicar eixe buit del ple dels Corts a una moció subsegüent en la qual la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra (Compromís), "assumisca responsabilitats pels problemes derivats de la seua gestió, tant en el tema dels menors amb en el de les residències".