Consum lliura xecs i descomptes per valor de 53,3 milions d'euros als seus socis-clients en 2021, un 1,4% més

Els descomptes els han pogut gaudir un 6% més de socis-clients que l'any passat. Consum ha aconseguit la xifra històrica de quatre milions de socis-clients i es consolida com la major cooperativa d'Espanya per nombre de socis consumidors. Per a celebrar-ho, ha realitzat una campanya en les seues xarxes socials i ha repartit 4.004 vals de compra per valor de 20.000 euros.

El 55% de l'estalvi del qual es beneficien els socis-clients prové del descompte que els fa Consum per les compres que realitzen. Aquest muntant resulta de tots els descomptes acumulats: xec-regal (compost pels descomptes per compres, Els meus favorits i xec-creix) i vals i cupons estalvi.