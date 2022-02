Escola Valenciana registra una vulneració lingüística al dia, sobretot en l'àmbit sanitari

Per àmbits, el sanitari concentra el major nombre de vulneracions lingüístiques, a càrrec de personal sanitari o administratiu en centres de salut i hospitals, al costat d'aspectes relacionats amb informació sobre el coronavirus que publiquen les administracions públiques i que no aporten aquesta informació en llengua pròpia.

L'administració local i supramunicipal també acumula un bon nombre de queixes, especialment en convocatòries de borses de treball que solament es publiquen en castellà o que no incorporen el valencià com a requisit d'accés.

Per zones, el sud de la Comunitat Valenciana, especialment la ciutat d'Alacant, concentren gran part de les queixes rebudes per l'oficina de drets lingüístics.

Davant l'augment "constant" de discriminacions lingüístiques, Escola exigeix l'aprovació d'una llei d'igualtat lingüística a Les Corts i insta els partits del govern valencià a fer-ho de manera urgent. "Els drets lingüístics de la ciutadania no poden esperar una legislatura més", reivindica en un comunicat.

"SETGE" CONTRA EL VALENCIÀ A ALACANT

Una de les seues principals queixes és "l'obsessió de la dreta alacantina contra el valencià" i, en aquest sentit, recorda la moció aprovada al desembre pel ple de l'Ajuntament d'Alacant comprometent-se al compliment de la Constitució; "especialment, en la defensa de tots els ciutadans i dels seus drets lingüístics".

I és que, per a l'entitat, els drets lingüístics de valencianoparlants no estan garantits a Alacant, per la qual cosa insta l'Ajuntament a "abandonar el setge contra el valencià" i garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania.

Reclama a més "restituir la posició del valencià en totes les activitats, la senyalització i la vida pública d'Alacant", on considera que aquesta llengua ha de tornar a gaudir d'una posició "protagonista" com a llengua oficial i pròpia de la ciutat.