BBVA Research preveu que l'economia valenciana seguisca creixent més del 5% fins el 2023

20M EP

NOTICIA

El BBVA Research preveu que l'economia valenciana continuarà creixent per damunt del 5% els dos pròxims anys. Després d'un tancament de 2021 en què l'augment del PIB s'hauria accelerat fins al 5,4%, -per damunt de la mitjana nacional-, estima que per al 2022 l'increment serà del 5,2% i que e 2013 podria moderar-se fins al 5%.