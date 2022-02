Desarticulen una organització criminal que importava cocaïna a Espanya i es dirigia des de la Comunitat Valenciana

En total, s'han detingut 18 persones, de les quals 16 són homes i dos dones, i s'investiguen altres tres individus. Els implicats tenen edats compreses entre 23 i 59 anys, i són de nacionalitats colombiana, equatoriana, boliviana, espanyola, albanesa i holandesa.

L'operació policial es va iniciar en el mes d'abril del passat any 2021, després de tindre coneixement els investigadors d'un possible transport de substàncies estupefaents des de les costes sud-americanes fins a Espanya.

Les primeres perquisicions van mostrar que els líders de l'organització, assentada a Espanya, d'origen equatorià i colombià, es trobaven ingressats a la presó en comptar amb antecedents per narcotràfic, detenció il·legal i ús d'armes de foc, relacionats amb robatoris de droga a altres narcotraficants a les localitats valencianes de Petrer i Alfafar.

Des dels seus corresponents centres penitenciaris i mitjançant telèfons mòbils que mantenien ocults, aquestes persones donaven instruccions als seus col·laboradors de confiança, els qui es trobaven en llibertat i situats tant a la Comunitat Valenciana com a la Regió de Múrcia, Colòmbia i l'Equador, per a coordinar, no només el transport de cocaïna a gran escala, sinó també el processament de la mateixa a Espanya, el seu transport en vehicles i fins a la seua venda al detall.

El desenvolupament de la investigació va portar als agents davant un imminent transport de cocaïna des de l'Equador en un contenidor marítim, la càrrega il·legal del qual estaria barrejada amb mercaderia pantalla, per la qual cosa es va establir un dispositiu policial de control de l'enviament ja des del seu origen a Amèrica.

NOU MÈTODE D'OCULTACIÓ

Una vegada que el contenidor va arribar al Port d'Algesires el passat mes d'octubre, es va inspeccionar i es van trobar 22.000 quilograms d'escates multicolor de PET (un tipus de plàstic molt usat en la fabricació d'envasos de beguda i tèxtils), distribuïts en 906 sacs de 25 quilograms cadascun, que després de la seua minuciosa anàlisi van llançar un resultat de 87 sacs que contenien unes partícules de color roig i verd, barrejades amb el PET, no resultant senzilla la seua diferenciació a simple vista però que, després de ser sotmeses a un test especialitzat, oferien resultat positiu en cocaïna.

Com a primera fase d'explotació, una vegada retirada la càrrega il·legal, es va establir un operatiu policial per a l'entrega controlada del contenidor inspeccionat, portant els agents fins a una pedania de la localitat Murciana de Jumilla, on es va detindre els sis homes que es disposaven a emmagatzemar la mercaderia en una nau.

Inspeccionat aquest establiment, es van trobar 363 sacs similars i que també contenien escames de PET, així com documentació relativa a la seua importació, la qual cosa va afermar les sospites dels agents que no era el primer transport de droga que realitzaven utilitzant el mateix 'modus operandi'.

Immediatament es van succeir les detencions d'altres membres de l'organització criminal i la realització de quatre entrades i escorcolls a les províncies de Múrcia i Alacant, localitzant-se en un garatge i en un pis en el centre d'Alacant, sengles laboratoris per al processament, cort i envasat de la cocaïna.

L'organització havia desplaçat des de Colòmbia a Espanya a una persona amb específics coneixements químics, qui s'encarregaria de realitzar el complex procés de transformació de les partícules de cocaïna en blocs compactes, per a donar-li així l'aparença inicial a les substàncies, amb la finalitat d'introduir-les en el mercat.

Un dels principals investigats, d'origen colombià, va tractar de fugir tornant al seu país, però va ser detingut per agents de la Guàrdia Civil de l'Aeroport Madrid-Barajas, quan es disposava a embarcar en un avió.

Dies més tard es va realitzar una nova fase, en la qual van participar efectius de totes les unitats de la Guàrdia Civil implicades en la investigació i agents desplaçats a aquest efecte de la DIA dels Estats Units i la Policia Nacional de l'Equador.

En aquesta fase es va dur a terme la detenció de cinc persones, entre les quals figuren les dos que ja es trobaven a la presó, així com la investigació d'altres tres, totes elles en les províncies d'Alacant, València i Múrcia, per la seua relació, en diferents graus d'implicació, amb els suposats delictes d'organització criminal i tràfic de drogues.

Finalment, el passat dia 27 de gener, agents de la DIRAN (Direcció d'Antinarcóticos) de la Policia Nacional de Colòmbia, amb el suport d'efectius de la Guàrdia Civil desplaçats a aquest país, de DEA, i d'Interpol, van detindre un dels investigats a Cali, sobre qui pesava un ordre internacional de detenció i extradició, emesa pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Torrevella.

De manera global, l'operació s'ha saldat amb l'aprehensió de 1.461 quilograms de substància positiva en cocaïna, 74 grams de cocaïna ja processada, desenes de pots i barrils de substàncies susceptibles de ser emprades per al tall de cocaïna, dos bàscules de precisió, una premsa hidràulica, més de 5.000 euros en metàl·lic i un vehicle equipat amb un habitacle ocult, habilitat per al transport de droga. Cal sumar els dos laboratoris de cocaïna desmantellats, així com la total desarticulació de l'organització investigada des del seu origen.