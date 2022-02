PERFIL | Carromero, el protegido de Aguirre e íntimo de Casado ahora bajo el foco por el supuesto espionaje a Ayuso

Durante toda la rueda de prensa convocada por el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, para dar explicaciones por el supuesto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobrevoló un nombre: el de Ángel Carromero. El actual director general de Coordinación de la Alcaldía de Madrid habría sido, según las informaciones publicadas este jueves, uno de los principales promotores de esa investigación a la familia de Ayuso por favorecer, supuestamente, el cobro de comisiones por parte su hermano en una adjudicación con dinero público. Y Almeida aseguró que cesará a Carromero ante cualquier "indicio" de "conducta no ejemplar".

Esta no sería, sin embargo, la primera situación complicada de la que Carromero sale indemne. Nacido en 1985 en Madrid, el nombre del actualmente asesor de Almeida en el Ayuntamiento de la capital se hizo internacionalmente conocido en julio de 2012, cuando durante un viaje a Cuba sufrió un grave accidente de circulación mientras conducía un vehículo en la localidad de La Gavina, a unos 750 kilómetros al este de La Habana.

En dicho accidente de tráfico fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, y Carromero fue detenido por las autoridades cubanas y encarcelado provisionalmente acusado de homicidio imprudente. Unos días después, según reveló una grabación, el entonces dirigente de Nuevas Generaciones del PP reconocía que el accidente se produjo cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. El informe policial añadía que el coche debía circular con exceso de velocidad, por encima de 120 km/hora, y que los fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

En los primeros días de agosto de 2012 se conoció que a Carromero se le había notificado en mayo, dos meses antes del accidente, la apertura de un expediente para la retirada del carné de conducir por haber perdido todos los puntos como consecuencia de varias decenas de sanciones, tres de ellas por exceso de velocidad. Ello, no obstante, no evitó que la primera versión que circuló entre la disidencia cubana planteara que el coche había sido embestido por otro vehículo por la parte trasera.

Finalmente, Carromero fue condenado en Cuba a cuatro años de prisión e ingresó en la cárcel en noviembre. No obstante, solo estuvo allí apenas dos meses, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a un acuerdo con el Ejecutivo cubano para que el condenado regresara y cumpliera la condena en España. Carromero llegó a España el 29 de diciembre y salió a la calle en tiempo récord: dos semanas después de ingresar en una prisión segoviana se le otorgó el tercer grado para que solo tuviera que dormir en la cárcel. Ese régimen se suavizó aún más apenas un mes después, cuando Carromero recibió la pulsera de control telemático para evitar que tuviera que pernoctar en prisión. Y, en 2015, conseguía la libertad provisional.

Una carrera a la sombra de Aguirre y Casado

El periplo judicial y carcelario de Carromero, no obstante, no le impidió seguir con su carrera política. En agosto de 2013, un año después del accidente, el dirigente cambiaba de versión y aseguraba en una entrevista que "los servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá" y que el accidente de tráfico no fue tal porque el coche que él conducía fue embestido por otro vehículo. Y en octubre de ese año, fue elegido número dos de Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

Fue allí, en Nuevas Generaciones, donde conoció al actual presidente de los populares, Pablo Casado, que lideró la organización juvenil del PP en la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2013. Carromero fue uno de los hombres fuertes de Casado en las Nuevas Generaciones madrileñas, primero como líder de la formación en el adinerado distrito de Salamanca de la capital y, posteriormente, como vicesecretario general de la organización en la Comunidad de Madrid.

También formaba parte del núcleo más próximo a Casado en las Nuevas Generaciones madrileñas una tal Isabel Díaz Ayuso, con la que el ahora presidente del PP fraguó una estrecha amistad que terminaría rompiéndose víctima de la guerra actualmente abierta en el seno del PP. Todos ellos, Casado, Ayuso y, por supuesto, Carromero, formaban parte del grupo de protegidos de la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que fue a visitar a este último nada más llegar a España desde Cuba y que lo defendió a capa y espada de la "injusticia cubana" que, dijo, había sufrido.

La cercanía del dirigente con Aguirre quedó patente cuando, en marzo de 2013, apenas un par de meses después de recibir el tercer grado, fue fichado por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid como asesor. Su carrera, desde entonces, siguió adelante en el Consistorio madrileño con un ascenso en el año 2015, cuando pasó a desempeñar el puesto de jefe de gabinete de José Luis Martínez Almeida, por entonces número tres del PP en la corporación en un grupo que dirigía... Aguirre. En 2017, la expresidenta madrileña dimitió de su cargo de concejala y fue Almeida el que ejerció como jefe de la oposición a la alcaldesa Manuela Carmena con Carromero como líder de su equipo.

Cuando Almeida fue elegido alcalde, el dirigente fue nombrado para su actual puesto: director general de Coordinación General de la Alcaldía, lo que lo convirtió en uno de los hombres más próximos al regidor y uno de sus enlaces más directos a Génova. Desde ese cargo, Carromero habría sido uno de los principales urdidores del supuesto espionaje a Ayuso, aunque Almeida aseguró que "ha negado" todas las informaciones que apuntan hacia su persona cuando le ha preguntado. Pero el dirigente está en el alambre: esa posible "conducta no ejemplar" o "irregular" podría acabar con una carrera que, por el momento, ha demostrado resistir contra viento y marea.