Kiko Hernández se llevó un varapalo empresarial, o al menos eso aseguró este miércoles la revista Semana. "Las aceitunas que llevaban su nombre ya no se comercializan", comentaron. Pero parece que los términos de este fin del contrato empresarial no eran como se decían, y el tertuliano se pronunció para aclararlo.

"Yo firmé para seis meses y en Navidad terminó el contrato y ya no hay aceitunas ni nada. Yo era imagen y, cuando se acaba el contrato, se acaba la venta porque era un producto para Navidades", comentó este miércoles en Sálvame.

"No es querer ganar dinero o no, pero promocionar unas aceitunas que me dijeron que se venderían en tienda e internet y, al final, solo ha sido para internet, pues no me interesa promocionarlas", se quejó. "No me ha compensado hacer publicidad en redes de algo que solo se vende en internet porque me prometieron que irían a tienda y no ha sido así, por eso no he renovado".

El programa también pudo hablar con un representante de la empresa, que explicó el motivo de por qué no llegaron a tiendas: "El fabricante que las tenía que distribuir no ha mostrado interés y no sabemos qué ha pasado. Campo Real (Madrid) es un pueblo pequeño y me da que no ha tenido interés porque igual alguien le ha dicho que no le interesa asociar su imagen a la de Kiko".