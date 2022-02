Susi Caramelo devuelve, 2 años después, los calzoncillos de un miembro de 'La Resistencia' con el que tuvo un romance

La humorista y presentadora Susi Caramelo protagonizó un divertido momento en La Resistencia cuando aprovechó su visita al programa de Movistar+ para devolver los calzoncillos de uno de los miembros del programa.

Susi le aseguraba a David Broncano que hace "dos años me tiré a uno de La Resistencia y te he traído esto porque se los dejó en mi casa, a ver si se los puedes devolver".

Broncano cogió la prenda sin saber que ella "no los ha lavado". Poco después Susi no tenía problema en reconocer que había sido con "Fernando, el de invitados".

El propio trabajador acabó por salir en pantalla para "aclarar lo sucedido". "Hace muchísimos años, ni me acuerdo... estaba en la Uni. Era una fiesta y había más gente en la buardilla de Susi y por la mañana yo no era el único cuerpo cadáver que había allí", contaba Fernando azorado por la situación.

"Era el típico sitio que te despiertas por la mañana y te quieres ir, no me preguntes por qué", decía con humor.

"No encontraba todas mis prendas básicas así que me puse lo primero que pillé y me fui", aseguró el trabajador como conclusión.

Tanto Susi como Fernando dijeron tener ahora "una excelente relación, somos amigos".

Broncano hizo ver la suerte que habría poder tenido, pues Fernando es "de los mejores ejemplares del programa, Susi".