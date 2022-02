Villacís pide un comité extraordinario de la EMVS para investigarlo "hasta el final" porque "esto ha minado la confianza"

El supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid con fondos municipales llegó anoche a oídos de la vicealcaldesa al tiempo que al resto de los madrileños. Si bien el alcalde llamó a su socia de Gobierno en cuanto se hicieron públicas las informaciones, para Villacís ya era tarde. "El alcalde me llamó a dar las explicaciones que se ha dado hoy. Nosotros no permitimos que nos hayamos enterado a la vez que todos los madrileños", ha señalado ante los medios.

"De inicio", la vicealcaldesa confía en la palabra del alcalde, pero el hecho de que "el Ayuntamiento de Madrid salga todos los días como una plaza más de la guerra del PP" y que una investigación se haya llevado a espaldas del partido con el que el PP gobierna en coalición "ha minado la confianza" en el equipo del regidor popular. "No se ha demostrado que se haya utilizado dinero público y la palabra prevalece, pero vamos a investigar hasta el final".

Por eso, la líder naranja ha solicitado que mañana se convoque una comisión especial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) "para garantizar que no se ha utilizado el dinero de todos los madrileños para fines partidistas". Una investigación que hará "como gobierno, no como ciudadanos", pese a que el alcalde lo haya hecho como PP "porque solo han sido informados los del PP y no nosotros", ha vuelto a criticar.

Y es que aunque "(Almeida) da por cerrado el caso porque lleva dos meses investigando, nosotros no lo hemos investigado y la oposición tampoco", ha sentenciado. El PP asegura no tener inconveniente en apoyar dicha comisión de investigación. La portavoz popular en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, dice que su partido está "a favor de cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer estos hechos".

Ciudadanos, la "garantía" del Ayuntamiento de Madrid

La vicealcaldesa ha aprovechado esta polémica para poner en valor el papel de su partido en el Gobierno municipal. "Los gobiernos en coalición son garantías de que ponga un coto para garantizar que no pasen cosas así", ha señalado ante los medios. Así, ha recordado que en la EMVS hay consejeros de Ciudadanos y un vicepresidente, como es Mariano Fuentes, y "ninguno de ellos está tranquilo".