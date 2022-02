AMPL.- Mor un motorista en un accident amb un cotxe que va fugir a Castelló

La Policia Local ha assenyalat que l'accident es va produir quan el motorista va col·lisionar amb un turisme i el cotxe va fugir. El succés va tindre lloc anit, cap a les 22.00 hores, i fins a la zona es va desplaçar una unitat del SAMU.

L'equip mèdic va realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar i altres tècniques d'estabilització al motorista i, una vegada estabilitzat, va ser traslladat per politraumatisme a l'Hospital General Universitari de Castelló, on va morir posteriorment. L'avís al '112' va entrar com a caiguda de moto.