Después del terremoto provocado por la portada de Diez Minutos, donde se afirmaba que está ilusionada con un Josep, un atractivo empresario catalán de 37 años que, además, es el ex de su archienemiga Alexia Rivas, Marta López salió a la palestra para dar explicaciones.

La revista publica en exclusiva unas fotografías que dejan poco lugar a las dudas. En ellas se ve a Marta y a Josep disfrutando de momentos juntos y románticos besos. Imágenes que están fechadas el pasado 7 de febrero, cuando la colaboradora se desplazó hasta el parking del hotel en el que se aloja el empresario en sus visitas a Madrid.

Durante su intervención en Ya son las ocho, la madrileña recibió una sorpresa: su actual novio, Rubén, entró por videollamada. "He entrado para tranquilizar a esa persona que está ahí tan especial para mí", aclaró él.

Y, aunque reconoció que, aunque las fotos que se han publicado de Marta junto a otro chico "no son plato de buen gusto" para él, quiso desmentir que estén en crisis. Todo lo contrario.

"Tenemos una relación de pura confianza, me cuenta todo. Sabía que eran amigos y que habían quedado, pero nos queremos mucho, estamos más unidos que nunca. Te quiero mucho, tranquila", dijo el joven.

Palabras que Marta recibía con emoción. "Te quiero con locura y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Espero que puedas con esto y que sigamos juntos", dijo al borde del llanto. "Eres el mejor hombre que he conocido en mi vida. Rubén, ¿te quieres casar conmigo? No es el momento, pero me casaría contigo ahora. Gracias por estar conmigo", remató la colaboradora.