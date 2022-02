Desde que se desarticuló la red española que falsificaba pasaportes Covid y resultados de PCR, han empezado a salir más y más nombres de clientes, sumando ya un total de posibles implicados. Entre ellos, destacan los actores Verónica Echegui, Álex García, el exsuperviviente Abraham García o el cantante Omar Montes.

El reguetonero fue uno de los primeros que se pronunció para desmentir su vinculación con esta organización, que contaba con una enfermera infiltrada, ya detenida, que introducía los datos de los compradores en el Sistema Nacional de Salud.

El jurado de Idol Kids aseguró que estaba vacunado y "muy concienciado con el uso de las vacunas como solución a la pandemia", por lo que esto es una de las "falsedades" más que decían sobre él y que no podía controlar.

Además, el pasado lunes acudió a la Comisaria del barrio de Moratalaz en Madrid, según los medios, para declarar por este caso, pero, al salir, aseguró que fue para "renovarse el DNI".

Pero, rápidamente, desmintieron esta excusa, sobre todo porque en esa sede no se puede renovar el DNI. Así lo aseguró el periodista Manu Marlasca en Más vale tarde.

"Cómo hemos podido caer todos en este error. Omar, enséñanos el DNI, el renovado, que pondrá la fecha de expedición de ayer, y todo aclarado", comentó irónicamente. "No, no fue a hacerse el DNI. Fue a declarar. Estaba citado, como las otras 1.600 personas que están investigadas, como investigado no detenido", añadió, aunque actualmente han subido a 2.100 nombres.

"Se le ofreció la posibilidad de declarar. Él la declinó junto a su abogado y se fue tan tranquilo", comentó. "Que yo sepa, en la Brigada Provincial de Información de la Policía, y llevo 30 años yendo, no he visto nunca a nadie haciéndose un DNI".