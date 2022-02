Requena decreta tres dies de dol per la mort de l'exalcaldessa Mercedes Peris

Des d'aquest dijous, la bandera de Requena té pres un crespó negre com a senyal de dol, un gest amb el qual la corporació municipal també vol expressar les seues condolences als familiars.

Durant dos dècades, Peris va realitzar una tasca de defensa de la localitat en múltiples fronts, tant en el seu càrrec d'alcaldessa com de regidora fins a la seua retirada en 1999.

L'alcacera Mercedes Peris es va integrar al consistori requenenc en 1979 de la mà de la candidatura encapçalada per Tomás Berlanga, al que va substituir com alcaldessa accidental en 1984 durant bona part d'eixe any.

Després va passar a ocupar el lloc de primer tinent d'alcalde fins el 1987, després del que va continuar com a regidora fins a finalitzar en la legislatura de 1999.

En 2005, l'Ajuntament de Requena la va nomenar filla adoptiva en un emotiu homenatge i reconeixement del seu treball en benefici de la ciutat.