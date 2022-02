Antecedentes del agresor, la causa de la muerte... lo que se sabe (y la gran incógnita) del asesinato de la joven Khaula

Continua la investigación en torno al asesinato de Khawla, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado la noche del pasado martes por la Guardia Civil en las ruinas de una iglesia del Alcalá la Real (Jaén).

El presunto autor del crimen es un hombre de 22 años que llamó al 112 y confesó matar a la joven. El alcalde de la localidad, Antonio Marino Aguilera Peñalver, ha manifestado este jueves que el hombre detenido "no ha abierto la boca" respecto a lo acontecido en la fortaleza.

Principales hipótesis

En una entrevista en Canal Sur Radio, el alcalde de Alcalá la Real ha explicado que según la principal "hipótesis" de la investigación policial, la adolescente víctima de los hechos, de 14 años de edad, "fue engañada y llevada a la fortaleza de la Mota con algún tipo de artimaña".

Más al detalle, ha explicado que según la propia familia de Khawla, cuya madre, procedente de Marruecos, lleva años afincada en la localidad, la chica "fue a casa de una amiga para hacer un trabajo para el instituto", contexto en el que esta amiga le había invitado "a salir con un tercer chico" que, según Europa Press, a su vez habría sido quien le habría presentado al joven de 22 años presunto autor del crimen, pues este mismo varón ha reconocido ante la Guardia Civil la supuesta autoría de los hechos.

Los cuatro, según ha narrado el alcalde merced a la citada "hipótesis" y recoge Europa Press, acudieron todos "por propia voluntad" al recinto patrimonial de la fortaleza de la Mota, accediendo al lugar de los hechos todos ellos "saltando una o dos vallas" por un lugar de "difícil acceso".

¿Había relación entre la víctima y el presunto autor?

Según ha precisado el alcalde, "todo son incógnitas", porque el presunto autor de los hechos ya detenido, "no ha abierto la boca" respecto a lo acontecido en la fortaleza. "No quiere colaborar", ha lamentado el edil, como tampoco ha detallado el detenido si hubo relación sexual o no.

Según ha declarado este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell: "Si hubiera habido algún tipo de relación sexual previa al asesinato se imputaría como feminicidio". En ese caso y en el que se confirmara que la víctima y el presunto autor no mantenían relación, el suceso se consideraría, según el nuevo sistema de contabilización de feminicidios, feminicidio sexual.

Si en cambio hubiera relación de pareja o expareja, sería contabilizado como feminicidio en la pareja o expareja.

En el caso de que la agresión resultara de carácter no sexual y de nuevo, se confirmara que no había relación de pareja entre ellos, se contabilizaría como feminicidio social.

Desde este mes de enero, el Ministerio de Igualdad ha empezado a contabilizar los asesinatos de mujeres que se comenten fuera de la pareja o expareja y que divide en feminicidio familiar, sexual, social y vicario. Sin embargo, Rosell ya ha advertido de que no van a poder ofrecer datos hasta que se realice la primera valoración semestral, dada la complejidad del mecanismo.

Así, sobre el crimen de Khawla, ha indicado que ni siquiera pueden ahora mismo conceptuarlo como un feminicidio, aunque ha dicho que, en su momento, estará incluido en alguna de esas categorías, probablemente la sexual.

El alcalde también ha expuesto en la entrevista que es "difícil que hubiese una relación previa" entre la víctima del crimen y el autor confeso del mismo. "Si surgió fue con escaso margen de tiempo o de día", ha manifestado, explicando que en principio, "se descarta que tuviesen una relación sentimental previa y prolongada en el tiempo".

Según las fuentes que ha consultado El Mundo "el homicida y su víctima ya se conocían de anteriores ocasiones” porque el mismo autor “así lo trasladó al 112 cuando alertó de lo ocurrido”.

Así mismo, el medio informa de que a la madre no le constaba que ambos “mantuvieran una relación afectiva”. El Mundo también explica que las fuentes que han consultado “apuntan que el agresor tenía una motivación sexual”.

Antecedentes del hombre detenido

El alcalde ha precisado en la entrevista que el joven autor confeso del crimen tiene "antecedentes" por abuso sexual, pues "hace unos años", cuando él era menor de edad "se acercó a una mujer en el carril bici e intentó tocarla o abusar de ella".

Según detalló el pasado miércoles el Diario JAÉN, los antecedentes a los que se refiere el alcalde sucedieron el “31 de marzo de 2014” cuando el hombre, a la edad de 15 años, “en un carril bici del municipio” preguntó la hora a una “veinteañera que caminaba sola”.

“Después, se abalanzó sobre ella, la tiró al suelo y le hizo tocamientos” cuenta el periódico, que también ha explicado que, tras el suceso, la mujer avisó de los hechos y “no sufrió lesiones”. El joven fue arrestado por la Policía Local, pasó a disposición judicial “que decretó una orden de alejamiento entre el autor y su víctima”.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior confirmó al mismo diario que el joven “no formaba parte del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (VioGén)”.

Causa de la muerte

La autopsia se practicó al cadáver el miércoles por la mañana, pero no han trascendido detalles sobre como murió la joven, además de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

El suceso también fue mencionado en el Congreso de los Diputados por parte del presidente Pedro Sánchez el pasado miércoles, para explicar que "la perspectiva de género cuando estamos hablando de educación es fundamental para no frivolizar con la violencia de machista".

El ayuntamiento de Alcalá la Real convocó el miércoles una concentración a las 13:00 horas para guardar un minuto de silencio y ha decretado tres días de luto oficial.