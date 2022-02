Andrea Ropero no se libra de la ironía de Wyoming en 'El intermedio': "No nos importa tu vida personal"

Sandra Sabatés continúa de baja por covid en El intermedio y Andrea Ropero ha sido la encargada de sustituirla para repasar junto a Wyoming las noticias más destacadas de la actualidad.

Pero de lo que tampoco se ha librado la colaboradora del programa de La Sexta es de la ironía y comentarios envenenados que se le suele hacer el presentador a su compañera.

Tras su monólogo diario, el madrileño se dirigió este miércoles a la mesa del centro del plató para saludar a Ropero, que le comentó: "Espera que me siento bien que Sandra es más alta y yo tengo un cojín -en la silla-".

Wyoming se le quedó mirando y solo pudo decir, para sorpresa de la periodista: "No nos importa tu vida personal, comienza ya". Entre risas, Ropero le contestó: Muy bonitos los tirantes...", y comenzó con el repaso de la actualidad.

Pero durante el programa, fue el presentador el que tuvo que pedir perdón por un error cometido el martes: "Dijimos que Putin era Tauro con ascendente en Capricornio, cuando en realidad es Libra con ascendente en Escorpio", explicó Ropero.

"¿Qué tienes que decir?", le dijo al madrileño, que afirmó: "Desde aquí le pido perdón a Putin por confundir su signo del zodíaco; a todos los Tauro por compararles con Putin...".

Y añadió: "A todos los españoles porque después de meterme con Putin puede que acabe de desencadenar una guerra contra Rusia. Pero el horóscopo me tiene que pedir perdón a mí porque me dijo que no me iba a meter en ningún lío", concluyó el presentador.