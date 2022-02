Los nuevos 'talent shows' que podrías ver pronto en España, o la vuelta de tuerca de un género televisivo

Concursos de talentos o talent shows hay muchos, muchísimos, y desde hace años. Y como en televisión lo de renovarse o morir se lleva a rajatabla, con los años este formato se ha ido reinventando, añadiendo al puro concursante cantando, por ejemplo, todo tipo de cambios, normas o particularidades.

Pero antes de entrar en eso, ¿por qué funcionan tan bien los talents shows?Gloria Saló, directora de la consultoría de producción y contenidos de GECA, tiene la respuesta: "Demuestran cómo la habilidad en cualquier disciplina puede cambiar la vida de personas con historias de superación, de miedos, de afanes, de aspiraciones...".

Y la empatía lleva a que "la emoción monte al espectador en una montaña rusa de sentimientos y que se involucre emocionalmente con todas y cada una de las historias que sobre el escenario se cuentan". Además, los talent shows "admiten desarrollos específicos debido a la herencia social y cultural de cada territorio, y que permiten una fácil adaptación local".

Así que, puestos a darles una vuelta de tuerca, ¿cómo se hace? "No hay que tocar la estructura principal, pero para que los grandes formatos lleven con sobresaliente el paso del tiempo cada temporada tienes que darles una pequeña novedad, que no cambie el esquema principal, pero que aporte algo nuevo", explica Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia. "En Tu cara me suena cambiamos el sistema de votación, que no cambiaba la mecánica, pero lo hacía todo más ágil y más televisivo", ejemplifica.

Y es que Tu cara me suena es un caso sintomático. Creado en España, fue toda una revolución y a día de hoy, un éxito de audiencia, 11 años después de su estreno.

"Hace diez años no había tantos talents que cogieran a un famoso y lo sacaran de su zona de confort. Esa primera temporada nos costó mucho cerrar el casting porque estábamos proponiéndole a una persona famosa que no se dedicaba a cantar que cantara, que se transformara en otra persona o que cambiara de sexo", rememora Ferreiro.

Para el espectador tiene el atractivo de ver el esfuerzo y la evolución de un famoso y además conocerle más, desde otro punto de vista, "conocer su sentido del humor, cómo enfoca los problemas, las dinámicas de grupo… eso enganchó al espectador".

Y es que "la televisión tiene que hacer soñar y TCMS puede recrear espectáculos de ahora y otras épocas y es muy transversal porque hay canciones con números para jóvenes, para las edades intermedias y para los adultos", dice la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia.

Ferreiro hace ver además que lo que más en auge está son los guessing shows, un subgénero donde se hace mucho más partícipe al espectador, como Mask Singer o Veo cómo cantas y que han gozado de mucha aceptación por parte de la audiencia.

"En Mask Singer se ponía al espectador en primer lugar. El protagonista no es el famoso que está tras la máscara, ni los investigadores, es el espectador, que con su intuición y las pistas que va reuniendo está jugando. La principal novedad es esa: poner al espectador en primer lugar", pone de manifiesto la directiva.

España es uno de los países más punteros en cuanto a este género de concursos de talento. "España ya fue pionera en cuanto a talent shows con el estreno de Operación Triunfo en 2001, aunque muchos países tienen ejemplos en los años 90 como Graines de Star en Francia o The Big Big Talent Show en Reino Unido, que "seguramente es el país europeo más influyente en el desarrollo de estos formatos", según hace ver Gómez-Jordana.

Muchos talent shows nacieron en Reino Unido y luego se extendieron al resto del mundo: Pop Idol, MasterChef, The X Factor, Popstars, Britain’s Got Talent…", enumera Verónica Gómez-Jordana, directora del observatorio internacional del sector audiovisual Teleformat.

Pero no todo es música y gente cantando. Este formato sigue explorando en los diversos talentos, ya sea buscando nuevas habilidades artísticas que mostrar en pantalla o con giros que sorprendan en los talent musicales, con nuevos elementos como The Voice Rap (Exxen SVOD, Turquía), Alter Ego (Fox, USA), K2 Zoekt K3 (Bélgica) o Clash of the Cover Bands (E! Entertainment, USA).

Yes que se ha producido una diversificación temática acorde con la segmentación de las audiencias con habilidades que van desde el mundo floral con Full Bloom (HBO Max, Estados Unidos), los eSports en The Next E-Talent: Team Gullit (Videoland SVOD, Holanda), jugar al minigolf como en Holey Moley (Seven Network Australia) a esculpir en hielo como en Ijsmeesters (SBS6, Países Bajos.

En cualquier caso, es siempre mejor que sean temas populares: "Buscamos que sean para un público muy amplio", porque los talent de nicho "te los puedes permitir en una plataforma, pero no en una cadena generalista", explica Ferreiro.

Tres 'talents' nuevos y en boga

Alter Ego, de la cadena FOX. FOX

'Alter Ego'

Los concursantes de este programa de la Fox estadounidense no actúan como ellos mismos, sino como siempre han querido ser vistos, creando un avatar o muñeco que reproduce sus movimientos a través de tecnología de captura de movimiento digital y solo deja ver a los jueces la imagen en forma de dibujo, pero sí oir la voz original. Los jueces son Alanis Morissette, Nick Lachey, Grimes y Will.i.am.

'Clash of the Cover Bands' E!

'Clash of the Cover Bands'

El canal E! de EEUU emite este concurso en el que los que compiten son bandas completas de distintos estilos musicales, pero con algo en común:hacen versiones de grupos consagrados. Cada programa se dedica a una temática, como música de los 80, grupos de rock, etc. Al final de la temporada, los ganadores reciben un premio de 25.000 dólares y una invitación para actuar en el show de Jimmy Fallon.

K2 zoekt K3 VTM

'K2 zoekt K3' (K2 busca a K3)

En este talent show de la belga VTM se busca un nuevo miembro para el trío musical K3, una formación de chicas que nació en Bélgica en 1998 y que se dirige a un público infantil/juvenil. Los cuatro miembros del jurado experto se sientan en cajas separadas. En una caja solo pueden ver las actuaciones, en la otra, solo pueden escucharlas. Además del jurado, vota el público, 100 personas en plató. Los 10 finalistas optan al puesto.