Pilar Rubio anuncia su próximo reto en 'El hormiguero': "Me he venido demasiado arriba..."

Este miércoles, Pilar Rubio volvió a El hormiguero para contarle a Pablo Motos y al invitado del día, Álex González (que presentó su nueva serie, Operación Marea Negra, que se estrenará en Prime Video el 25 de febrero), las últimas tendencias en la moda para primavera.

El presentador se percató de que la colaboradora ya tenía acabado el tatuaje de los Rolling Stones que enseñó en su última aparición de 2021 en el espacio de Antena 3, y le preguntó: “¿Te estás tatuando todos los discos que tienes?”.

Pablo Motos y Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Me regañas más que mi padre", le respondió la madrileña, que añadió que el valenciano y los espectadores del programa podrán ver "lo próximo que me voy a tatuar la semana que viene o la siguiente".

Rubio le lanzó un reto a Motos: "Podría hacerme un tatuaje en directo, si me das tiempo... una hormiguita, por ejemplo". El presentador, sorprendido, solo acertó a responder: "Lo compro...".

Inmediatamente, la madrileña se arrepintió: "Me he venido demasiado arriba, no quiero prometer nada...", pasando a darle los elementos con los que iban a desfilar el valenciano y el invitado: "Pilar, vienes de París pensando en humillarme", le dijo Motos.