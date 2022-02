L'Ajuntament de València i Labora formen en atenció sociosanitària a menors tutelats

Segons ha indicat el consistori en un comunicat, en aquest cas hi haurà 10 places per a persones que estan o han estat tutelades per la Generalitat per trobar-se en situació de desemparament. Labora destina subvencions específiques per a accions formatives que, com explica la responsable municipal d'Ocupació, "van dirigides persones aturades amb especial recalcament en els col·lectius vulnerables amb major dificultat per a la inserció en el mercat laboral".

L'Ajuntament sol·licita 34.000 euros a Labora per a un curs de 90 dies que dedica 450 hores a l'Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials i deu hores més a la sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere.

El gruix de la subvenció es destina al salari dels professors que impartiran les classes, un psicòleg, psicopedagog o treballador/a social i una persona experta en atenció sociosanitària a persones depenents. L'alumnat rebrà la formació adequada per a cuidar a persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial i per a atendre a persones depenents o majors en institucions socials.

Els cursos s'impartiran en el Centre Municipal d'Ocupació i Formació de Leones, amb data d'inici prevista el 17 d'octubre de 2022, i data de finalització prevista el 22 de març de 2023.