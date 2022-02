Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más carismáticos y respetados de la televisión. Pero no siempre fue así. El conductor de Sálvame fue ampliamente cuestionado durante muchos años debido a las características de su programa. El punto de inflexión fue su Premio Ondas 2009.

En esa gala, la periodista Àngels Barceló debía entregarle el premio, pero se ausentó misteriosamente y tuvo que entregárselo Arturo Valls. Y, desde ese momento, parece que el catalán y la popular periodista están enfrentados. A raíz de cómo se cuestiona continuamente a Anabel Pantoja por su trabajo como influencer, Jorge Javier ha querido contar una anécdota con la periodista.

"Estos días he tenido que ir varias semanas a la SER para la promoción de mi obra. Y, siempre que voy, me dicen: 'Uy, a ver si te vas a encontrar con Àngels Barceló'", ha comenzado a relatar el presentador. "Y, durante estos días, una persona me ha dicho: 'Llevo trabajando aquí 8 años. Coincido con ella en el ascensor un montón de veces y aún no me ha dicho buenos días'".

"Luego yo soy el pitiminí y ella es la diosa...", ha sentenciado Jorge Javier, que hace un tiempo se dirigió a ella en su blog por aquel episodio. "Le recuerdo su desaparición del escenario de los Ondas cuando le tocaba entregarme mi premio. Y entonces ella me dice: 'Te hicimos daño, ¿verdad?'. Y yo le contesto que sí, que me lo hicieron. Que me humillaron".