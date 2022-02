Luna Ki comparte la versión en directo de su tema para Eurovisión: "Tal y como la habría cantado en el Benidorm Fest"

A pesar de no llegar a actuar en el Benidorm Fest, Luna Ki fue una de las artistas que más llamó la atención, pues anunció que se retiraba al no poder utilizar autotune en Eurovisión, por lo que, de ganar, no habría podido llevar su propuesta a Turín, donde se celebra este año.

"No me habría presentado si hubiese sabido que iba a pasar esto", declaró ella después de la noticia. "Luna canta, y canta sin autotune, pero Luna Ki canta con autotune".

Pero, para que los fans no se quedaran sin escuchar la interpretación que iba a hacer de Voy a morir, el tema que presentó, la artista ha publicado su versión en directo.

Estoy nerviosx por compartir con vosotrxs Voy a Morir cantada en directo, tal y como la habría cantado en el #BenidormFest, con coros de fondo y con Autotune. Are you ready? #LunaKiGallery — LUNA KI (@lunaki) February 16, 2022

"Tal y como la habría cantado en el Benidorm Fest, con coros de fondo y con autotune", tuiteó este miércoles. "¿Estáis preparados?". Horas después, Luna Ki compartió la canción, que en apenas una hora lleva más de 5.000 reproducciones.

En el vídeo de YouTube se la puede ver a ella, sola con su micrófono, interpretando Voy a morir en directo y con su voz modificada mediante este procesador de audio.