Puigdemont riñe de nuevo a Aragonès y asegura que su retorno a España no pasa por "ninguna solución personal"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que la posibilidad de volver a España "no pasa por ninguna solución personal", sino por una "solución política". "No hay atajos y pedimos explícitamente que no se busquen soluciones personales a la situación personal de ningún exiliado", ha dicho Puigdemont.

El eurodiputado de JxCAT ha ofrecido una rueda de prensa en Bruselas, la primera en la que habla ante los medios en tres meses, para presentar lo que llamó la estrategia internacional del Consejo por la República, el organismo parainstitucional que lidera desde Bélgica.

Puigdemont también ha dicho que el "retorno debe descansar sobre una victoria de los derechos fundamentales, no por un pacto político que se pueda hacer con un gobierno de turno al que le convenga sacarse de encima una incomodidad evidente".

Precisamente este martes, Puigdemont ha interpelado directamente en un tuit al presidente catalán, Pere Aragonès, que el lunes pedía "recoser" la unidad de acción independentista y abandonar los "tacticismos, los reproches y las desconfianzas".

Ante esa petición, Puigdemont ha recordado un artículo que escribió en el Punt Avui y ha pedido "respeto" al Gobierno catalán "por si ha tenido o tiene la tentación de incluir esta 'salida personal' en las conversaciones que mantiene con el Gobierno español".

La posibilidad de volver a España, aseguró, también pasa por una victoria ante las causas que tiene abiertas ante la justicia belga e italiana, "aunque se podría producir la paradoja -dijo- de que ganásemos todos los casos y no pudiésemos volver porque el Estado español no cumpliera las resoluciones".

Eso, en su opinión, "sería un éxito", ya que "no habría una victoria personal íntima de poder volver, pero esto no es la prioridad. Lo que nos interesa es el resultado político", señaló Puigdemont.

Consejo por la República

El expresidente catalán ha comparecido ante la prensa para presentar la labor internacional del Consejo por la República, que "nunca ha tenido el rol de sustitución" del Ejecutivo catalán, sino de "complementar" su labor, aclaró.

La comparecencia se ha producido después de que la semana pasada, el pleno del Parlamento catalán aprobase una moción de JxCat en la que se "reconoce" la labor del Consejo por la República.