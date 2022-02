Cuando se trata de viajar con nuestras mascotas, siempre hay que buscar la forma de que vayan cómodos y no se pongan nerviosos. Da igual si se va en coche, avión, tren o barco, la salud de nuestros peludos es lo primero y, posiblemente, en algún momento nos hayan mencionado la existencia de los sedantes. Pero, ¿son realmente buenos?

"El uso de sedantes depende de si el animal lo necesita o no, no deberán ser utilizados por nuestra propia comodidad y, desde el Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema), no recomendamos su uso, salvo en caso de que no existan otras opciones", explica Manuel Lázaro, vocal de Colvema.

Preparar a nuestra mascota para el viaje

El portavoz es más partidario de acostumbrar a los animales a que viajen con nosotros, dentro de un transportín, donde ellos estén cómodos y se sientan seguros. "Hay que hacer una buena habituación a que viaje en un sitio controlado y tranquilo. Se pueden utilizar los premios para que relacionen la jaula como un sitio donde están felices", añade.

Evidentemente, no es igual de sencillo habituar al perro a viajar en coche o en tren, que puedes hacerlo de manera más frecuente, que habituarlo a hacerlo en avión, por ejemplo, pero, según el vocal, la clave está en cómo se sienta el animal en el transportín: "Si el animal se siente seguro dentro de la jaula, aunque haya estímulos que le asusten, irá lo suficientemente tranquilo. Además, podemos cubrir ésta con una manta o una toalla y asegurarnos de que se sientan como en casa".

Un perro viajando en coche. PIXABAY

Pero, ¿cuál es el motivo por que le no son recomendables los sedantes? En el caso del avión, por ejemplo, que posiblemente sea el que más preocupe a las personas ya que los animales tienen que ir separados de sus dueños, es por los accidentes que pueden ocurrir.

"En la zona de carga no se dan las mismas condiciones de temperatura que en cabina y un animal sedado está peor preparado para afrontar los cambios que se producen desde que se despega hasta que se aterriza y esto ha provocado muchos accidentes, ya que es algo que hace años se recomendaba casi de forma automática", cuenta Lázaro. Además, según el vocal, "algunos tranquilizantes que adormilan a nuestras mascotas no las dejan inconscientes, por lo que saben en todo momento lo que está pasando aunque parezcan estar adormilados y eso les provoca mucho estrés".

Alternativas naturales

Los sedantes, que según el portavoz "siempre deben ser la última opción y estar recetados por un veterinario", no son la única alternativa que existe. También hay "productos de tipo natural que apaciguan al animal y que hacen la función de los sedantes pero con limitaciones, sería como si nosotros nos tomamos una tila o una valeriana para relajarnos, por ejemplo", comenta.

"Hay que distinguir dos tipos de productos naturales, por un lado los nutracéiticos, que son los que ayudan con un problema concreto, como por ejemplo tomar algo específico para el colesterol, que no son medicamentos pero está demostrado que tienen efectos", detalla Lázaro.

Por otro lado, el vocal habla también de las feromonas, que es "una sustancia importantísima en el mundo animal y que a día de hoy se puede sintetizar y utilizar con pulverizadores. Éstos funcionan muy bien con los gatos, por ejemplo", concluye.