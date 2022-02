Alcoi denuncia la desaparició del bust del pintor Emilio Sala

Els agents han realitzat les corresponents diligències i han traslladat la denúncia a la Policia Nacional, que ha obert una investigació, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Es tracta d'un bust de bronze de 35 centímetres d'alt, sobre un pedestal de formigó xapat de granit, obra de l'escultor Vicente Ferrero Molina. És una obra que forma part del patrimoni municipal d'art i estava situada a la plaça Emilio Sala.

El consistori desconeix quan es van dur a terme els fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per si alguna persona ha vist l'escultura en algun punt de mercat negre o fins i tot abandonada.

El Departament de Cultura s'ha posat en contacte amb l'escultor que va realitzar l'obra en 1975 per a explicar-li el succeït i aquest els ha comunicat que té el motle per a poder dur a terme una rèplica, en cas de no poder trobar el bust original.

"Demanem la col·laboració de la ciutadania, si alguna persona té algun indici preguem que es pose en contacte amb la Policia i li ho faça saber. Es tracta d'un delicte molt greu contra el patrimoni municipal i esperem que es resolga al més prompte possible", ha explicat el regidor.