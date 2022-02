Iberdrola inaugura a Elx el major hub de recarrega ultrarrápida per a vehicles elèctrics del sud d'Europa

La instal·lació està composta per dos estacions de càrrega -una en cada sentit de l'autovia- i comptarà amb una potència nominal total de quatre megavats. La infraestructura, impulsada en col·laboració amb Porsche, suma un total de quatre carregadors de 400 kW i altres 12 de 200 kW, amb possibilitat de càrrega de fins el 16 vehicles de forma simultània i amb capacitat per a recarregar la bateria d'un cotxe elèctric en menys de cinc minuts, segons informa en un comunicat de l'empresa.

A l'acte de presentació han acudit el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya; l'alcalde d'Elx, Carlos González; el director general de Porsche Ibèrica, Tomás Villén; i la directora global de Smart Mobility d'Iberdrola, Raquel Blanco, que ha explicat el funcionament de la instal·lació i ha presentat la xarxa de recarrega elèctrica de vehicles elèctrics d'Iberdrola, la més potent d'Espanya.

Per a Blanco, Iberdrola està realitzant "una important inversió en aquest tipus d'infraestructures per a donar cobertura en desplaçaments interurbans als usuaris de vehicles elèctrics". "Es tracta d'instal·lacions innovadores, aptes per a qualsevol tipus de cotxe elèctric, que permeten la càrrega de les bateries en temps molt reduïts i que, unides a la xarxa de punts de recarrega que la companyia té operativa en la resta d'Espanya, suposen una aposta definitiva per la descarbonització de la mobilitat en el nostre país", ha afegit.

Per a açò, Iberdrola s'ha associat amb Porsche, líder en tecnologia i innovació, per a instal·lar un total de 35 estacions de recarrega ultrarrápida a Espanya amb els carregadors més potents del mercat. Dins d'aquesta col·laboració es preveu també la instal·lació de 15 nous punts de recarrega en nodes estratègics, de més de 300 kW de potència unitària, associats a sistemes d'emmagatzematge mitjançant bateries que permeten augmentar l'eficiència de les instal·lacions.

A més d'aquesta aliança, la companyia continua amb el seu pla d'expansió en mobilitat elèctrica que va a permetre instal·lar en els pròxims anys estaciones de recarrega ultrarrápida en zones estratègiques per tot el territori nacional, així com seguir amb el desplegament d'instal·lacions de potències menors.

Aquests hubs de recarrega ultrarrápida s'unixen a la xarxa d'infraestructura de recarrega que Iberdrola desplega i que ja compta amb més de 2.500 punts de recarrega pública en marxa a nivell nacional.

Així, Blanco ha destacat que aquest tipus d'infraestructures, com la d'Elx, "són pioneres al nostre país i avancen el futur del vehicle elèctric". "En elles s'aposta per la innovació i última tecnologia, amb carregadors de recarrega ultrarrápida i altíssima potència (400 kW) que fan possible una experiència de recarrega única per la seua rapidesa i senzillesa", ha agregat.

Cal destacar que els usuaris d'aquestes instal·lacions recarregaran la bateria dels seus cotxes elèctrics amb energia 100% verd, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GdOs) i els punts de recarrega estaran localitzats en l'App de Recarrega Pública Iberdrola.

Es tracta de l'única aplicació a Espanya que incorpora informació verificada de tots els carregadors de vehicle elèctric, tant els de Iberdrola, com els de altres operadors, des de la qual es pot geolocalizar el carregador, comprovar la seua operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil.