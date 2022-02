FACUA denuncia EMT València i a empreses d'autobús d'Alacant i Castelló per no facilitar un telèfon gratuït

Són tres de les 39 empreses d'autobusos urbans denunciades per l'associació després d'una anàlisi sobre el sector en tota Espanya. Les denúncia s'han interposat davant la direcció general de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat i davant la direcció general de Consum del Ministeri d'Alberto Garzón.

Aquesta entitat ha realitzat un estudi rastrejant les web de 47 prestadores de servici de transport urbà de les capitals de províncies, les dos ciutats autònomes, les dos capitals de comunitat que no són capital de província (Mèrida i Santiago) i les quatre ciutats que tenen més població que les capitals de les seues províncies (Algesires, Gijón, Vigo i Jerez de la Frontera).

L'estudi es basa en si compleixen l'obligació de facilitar telèfons gratuïts i si ho fan en totes les seccions on publicitan les seues numeracions per a l'atenció. Com a resultat, segons FACUA, 39 incompleixen la llei en no oferir línia gratuïta alguna per a l'atenció als consumidors, fent ús d'altres telèfons que suposen un desemborsament.

De les 37 denunciades, una fa ús d'un únic telèfon d'alt cost (Ibèrica de Concessions i Servicis) i quatre combinen línies 902 amb telèfons geogràfics per a l'atenció als consumidors (Guaguas, Teruelbus, Empresa Malaguenya de Transports i Subus Grup de Transport). La resta faciliten telèfons geogràfics i línies mòbils.

Les que sí compleixen amb la llei són Alsa Guadalajara, Alosa Huesca, ATM Lleida, EMT Tarragona, Rober Granada, TMB Barcelona, Tuvisa Vitoria i Unauto Toledo.