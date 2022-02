Gómez presenta un "projecte valent" que "defèn els interessos de la ciutat davant de qui siga"

Gómez ha indicat que aquest és el projecte que els socialistes han abanderat des de 2015 dins del govern de coalició en la capital valenciana -format en aquest manat per Compromís i PSPV- i ha citat com exemple d'eixe projecte valent" la postura que la seua formació ha mantingut davant assumptes de l'agenda municipal com Tabacalera, el PAI del Grau i el deute de la F-1, i la construcció del nou Mestalla.

"Són tres exemples de defensa dels interessos de la ciutat davant grans constructores, davant de Meriton i altres institucions per a salvaguardar els interessos de la ciutat", ha manifestat durant la trobada que ha mantingut amb els mitjans de comunicació per a donar a conéixer el seu projecte com a secretària general del PSPV. "Per a nosaltres l'important és el mandat que ens han donat els valencians encara que comporte mantindre posicions que puguen ser més incòmodes o puguen generar major confrontació", ha precisat.

Sandra Gómez ha reivindicat la "unitat, cohesió i fortalesa" de la seua proposta i del PSPV-PSOE de València per a guanyar l'Alcaldia en 2023. "No m'he presentat secretària general per a perdre'm en els temes interns del partit. Volia ser la líder del PSOE perquè vull liderar el model de PSOE" a la ciutat, ha apuntat.

En aquest sentit, ha destacat que el procés per a la secretaria general ha sigut "ràpid" i ha assenyalat que això permet estar "centrats ja a València". "L'única cosa que m'ocupa és València. Vull ser alcaldessa d'aquesta ciutat. És prou important per a considerar-ho un fi en si mateix", ha manifestat, a més de ressaltar el suport "històric" que ha rebut per a seguir liderant el partit.

"Ha sigut un procés ràpid que ens ha permès centrar-nos ja en l'important, seguir liderant resolució dels problemes i fer front als reptes als quals ens enfrontem amb un projecte solvent que representa la centralitat i que és valenta per a defendre els interessos de la ciutat davant de qui siga", ha declarat.

La responsable municipal ha comentat que en 2017 la seua formació necessitava "un revulsiu per a reconectar amb la ciutadania" i s'enfrontava al "repte" de "tindre un projecte recognoscible, que estiguera fort i unit". "Hui estem units, cohesionats i forts per a afrontar el repte electoral i més preparats per a optar a l'Alcaldia", ha assegurat.

Gómez, que ha afegit que en les passades eleccions el PSPV va ser a València "el partit que més va créixer davant d'aquells que van baixar o es van quedar pràcticament estancats", ha valorat que haja aconseguit ser una formació "confiable i recognoscible". "Hui és més competitiu i està més preparat per a guanyar les eleccions en 2023", ha dit.

En aquest sentit, ha comentat que el PSPV compta amb "tres requisits fonamentals per a tindre la confiança de la ciutadania: saber gestionar, estar en la centralitat i tindre una mirada progressista".

"SENSE CRISPACIÓ"

"Hem fet front a la crisi sanitària sense contraposar vida i economia i sense caure en populismes", ha asseverat i ha destacat les iniciatives impulsades per a "injectar liquiditat a les famílies, comerços, autònoms, emprenedors". Al seu torn, ha manifestat que els socialistes no crispen, intenten "arribar a acords" i treballen per a "convertir València en la ciutat en la qual passen coses" i atraure esdeveniments i projectes "sense crispació ni polarització".

Sandra Gómez ha subratllat també les mesures desenvolupades pel PSPV en favor de plans de formació, igualtat laboral amb espais, eliminació del repagament en els centres de majors, banca amigable per a les persones majors i un model inclusiu de barris. "Per als socialistes no hi ha barris de primera i de segona o barris de moda. Tots els barris importen", ha afirmat.

D'altra banda, preguntada pel resultat en les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó, la responsable socialista ha indicat que han sigut uns comicis convocats "de manera absolutament injustificada" solament "per una qüestió personal" del president del PP, "Pablo Casado, de reivindicar-se dins del PP per la confrontació personal amb -la president de Madrid, Isabel- Díaz Ayuso".

"Ell se sent feble i qüestionat en el seu partit i necessitava enfortir-se", ha dit, alhora que ha retret que "una cosa tan important com unes eleccions, com un govern, com l'estabilitat dels ciutadans estiga a la disposició del PP" i ha censurat "la patrimonialització de les institucions".

Sandra Gómez ha dit que els ciutadans "han castigat eixa manera de procedir amb l'abstenció més alta de la història de Castella i Lleó perquè entenien que eixes eleccions estaven injustificades" i ha agregat que això "ha repercutit negativament a tots els partits menys a la ultra dreta".

TREBALL, "LA VACUNA"

"Quan hi ha desafecció, incredulitat i els partits polítics es perden en els seus propis problemes i no resolen la vida de la gent, els populismes troben el seu espai", ha exposat. La vicealcaldesa ha assegurat que "això només té una vacuna que és treball i més treball", així com centrar-se "en els problemes de la ciutadania".

Referent a açò, ha postil·lat que les polítiques del Govern d'Espanya -ha citat la pujada del salari mínim i les pensions-, el treball de Ximo Puig a la Comunitat Valenciana "per a reactivar l'economia en el pitjor moment de la crisi" i la tasca dels socialistes a València són "la millor manera d'evitar el populismes" perquè "la gent se sent representada i amb uns polítics que estan pendents dels seus problemes reals".