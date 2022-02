El PP demana a Ribó i Puig que "escolten a la societat i aposten de veres" per portar a la Copa Amèrica a València

Així, la portaveu del PP, María José Catalá, després de la carta oberta d'hostelers, taxistes i empreses nàutiques per a donar suport a la candidatura, ha considerat que "seria lamentable que una altra ciutat espanyola es quede amb la Copa Amèrica per no fer els deures ni l'alcalde Ribó ni el president Puig".

"És una oportunitat per a la nostra ciutat com el van ser les edicions de 2007 i 2010 amb el govern del PP. Ha de treballar-se de veres per portar a la ciutat aquesta nova edició de la Copa Amèrica", ha recalcat.

En aquesta línia, manté que ha d'"escoltar a la societat valenciana "primer van ser la confederació d'empresaris (CEV), hui han sigut hostelers, taxistes i empreses nàutiques. Són ja moltes les veus de sectors econòmics i ciutadans per a retornar a València la Copa Amèrica".

"Seria trist que Ribó i Puig deixen València sense una oportunitat de futur, sense una opció de projecció internacional, de generació d'oportunitats i de creixement econòmic per a molts sectors de la ciutat", va afegir Catalá.