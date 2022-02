Díaz reúne a sindicatos y patronal para convertir los ERTE por la covid al nuevo diseño de la reforma laboral

Nueva reunión del diálogo social apenas una semana después de que esa mesa certificara la subida del salario mínimo, aunque sin el apoyo de la patronal. Este jueves, el Ministerio de Trabajo mantendrá un primer encuentro con sindicatos y empresarios para abordar el paraguas legal que tendrán los ERTE puestos en marcha por la Covid -que aún afectan a más de 100.000 trabajadores- a partir del 28 de febrero, cuando decae la última prórroga del diseño pactado por el Gobierno y los agentes sociales. La intención de Trabajo es no volver a extender este sistema de ERTE y vehicular los expedientes aún activos a través del mecanismo permanente aprobado dentro de la reforma laboral, lo cual supondría la primera aplicación de una de las herramientas más novedosas del texto.

La reunión tendrá lugar este jueves a las 10 de la mañana, aunque se prevé que tan solo sea una primera toma de contacto y no salga de ella aún un acuerdo definitivo sobre el diseño de los ERTE a partir del 1 de marzo. Lo único que parece decidido -pese a las dudas de la CEOE- es que no haya más prórrogas y comience a aplicarse el Mecanismo RED contenido en la reforma laboral, si bien aún están por decidir asuntos tales como si las empresas que tienen trabajadores en ERTE deberán solicitar de nuevo la puesta en marcha de su expediente o si será necesario que el Consejo de Ministros dé luz verde a la puesta en marcha de esta nueva articulación de los mismos.

No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo el pasado martes una llamada a la calma al recordar que "la gran característica" del nuevo diseño de los ERTE es que pueden activarse las condiciones más ventajosas para los expedientes cuando existan crisis en determinados sectores. "Si hubiese algún sector que, por las circunstancias que fuere, precisase de la aplicación" de los nuevos ERTE, "la norma está en vigor", apuntó Díaz, quien quiso trasladar un "mensaje de tranquilidad" a trabajadores y empresarios asegurando que "los ERTE continúan, pero ya sin necesidad de estar renovándolos" cada pocos meses.

Fuentes de Trabajo concretan que algunos de los sectores que aún siguen sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de la crisis de la Covid son los del turismo o las agencias de viajes, que podrían ser dos de los que se beneficiaran de la puesta en marcha del nuevo Mecanismo RED. Lo mismo ocurre con el sector de la hostelería, el que ahora mismo tiene más trabajadores en ERTE, más de 21.000. De los 105.000 trabajadores sujetos a un expediente, algo más de 50.000 se encuentran en suspensión parcial y casi 55.000 tienen su puesto de trabajo suspendido por completo.

Las claves del nuevo Mecanismo RED

El diseño de los nuevos ERTE incluido en la reforma laboral establece dos posibles tipos de expedientes: los que se pongan en marcha para crisis que afecten a toda la economía o los que, por el contrario, se activen para afrontar circunstancias que perjudiquen especialmente a un sector productivo. En cualquiera de los dos casos, el nuevo mecanismo respeta las principales ventajas para los trabajadores de los actuales ERTE: los afectados cobrarán, hasta que se reincorporen a su puesto, una ayuda equivalente al 70% de su salario -hasta un tope de algo más de 1.200 euros- y no consumirán tiempo de paro.

Las empresas, asimismo, también se verían exoneradas parcialmente en el pago de las cotizaciones sociales, aunque con diferencias sensibles en función de cuál de los dos tipos de ERTE se aplicara. En el caso de los que se pusieran en marcha para sectores concretos, las empresas tendrán una exención del 40% en los costes laborales de cada trabajador, si bien estarán obligadas a realizar actividades de formación para ellos. Para los dedicados a blindar puestos de trabajo tras un shock económico general, las compañías no tendrían que abonar el 60% de las cotizaciones en los primeros cuatro meses de sus ERTE, la exoneración bajaría al 30% en los siguientes cuatro meses, y a partir de entonces sería del 20%.

Hasta ahora, y desde la última prórroga de los ERTE, no era estrictamente obligatorio que las empresas formaran a sus empleados afectados por un expediente para percibir las ayudas, aunque sí se otorgaban incentivos para que las compañías lo hicieran. En concreto, las empresas de más de diez trabajadores tienen hasta el 28 de febrero un 40% de exoneración en las cuotas a pagar por sus trabajadores en caso de que no se imparta formación y un 80% en caso contrario. Por su parte, las compañías con diez empleados o menos se ahorran la mitad de la cuota de sus trabajadores si no les forman durante el tiempo que estén en ERTE, mientras esta exoneración crece hasta un 80% si apuestan por dar esa formación.