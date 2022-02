La jornada de Liga de fútbol y Liga ACB del 4 de marzo ya podrá verse en estadios y canchas con el aforo al 100%

Los estadios de fútbol y las canchas de baloncesto de las competiciones deportivas profesionales podrán llenarse al 100% del aforo a partir de la jornada del viernes 4 marzo, según ha determinado este miércoles el Consejo Interterritorial de Sanidad, validando el acuerdo que alcanzaron a principios de este mes gracias a la buena evolución de los datos epidemiológicos, que ya suman cuatro semanas en descenso constante.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término de la reunión con los consejeros autonómicos, en una rueda de prensa en la que ha recordado que en estos eventos seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla.

Elevar al 100% la capacidad de estadios al aire libre y en espacios cerrados supone el final de la transición que empezó en agosto del año pasado, cuando reabrieron tras el inicio de la pandemia.

Desde entonces, la apertura ha sido progresiva, más rápida en el caso de los estadios al aire libre y también ha pasado por la 'congelación' cuando en noviembre empezó a notarse un empeoramiento de la situación y por una marcha atrás, la que se dio en diciembre, cuando los estadios exteriores volvieron del 100% de capacidad al 75% y los interiores, del 80 al 50%, por la llegada de la sexta ola.

Menor letalidad en la sexta ola

Ahora, la situación es totalmente diferente. "Continuamos con tendencia descendiente", ha "celebrado" Darias sobre una reducción de la incidencia acumulada que se observa en todos los grupos de edad y que este miércoles se sitúa en los 1.060 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. También se deja notar en los ingresos hospitalarios y en las UCIS: a día de hoy, las camas ordinarias están ocupadas por Covid al 8,7% y las de cuidados intensivos, al 14,7%.

A pesar de que se cuentan por centenares diarios, la ministra también ha tratado de poner en contexto la cifra de fallecidos, que proporcionalmente a los contagios es mucho menor a la tercera ola, la más parecida a esta sexta por las fechas -también se desarrolló a partir de la Navidad- y por población -afectó a la población en general, a diferencia, por ejemplo, de la ola "joven" del pasado verano-.

"La letalidad global es del 0,9%, la cifra más baja desde que empezó la pandemia", ha dicho Darias, que ha puntualizado que en el caso de la sexta ola, que se ha cobrado más de 4,4 millones de contagios por Covid, la letalidad es del 0,15%.

Según ha recordado, en la tercera ola -entre diciembre de 2020 y febrero de 2021- hubo 1,4 millones de contagios que produjeron 24.321 fallecidos, lo que supone una tasa de letalidad de 1,58%. En la sexta se han registrado más de 4,4 millones de contagios y han fallecido 6.589 personas.

"Celebramos que tenemos una buena evolución", ha apuntado Darias tras la reunión con los consejeros un día antes de que este jueves se reúnan sus respectivos directores generales de Salud Pública, en pleno debate sobre si hay que acortar ya de nuevo el periodo de aislamiento que deben respetar las personas que dan positivo por Covid.

Acortar de nuevo los aislamientos

De momento, existen versiones contradictorias sobre si ya habrá un acuerdo o no, aunque Cataluña ya ha dado por supuesto en su reclamación de que los niños que den negativo no tengan que hacer aislamiento y puedan seguir yendo al colegio. El Govern ha indicado que lo van a empezar a aplicar el lunes que viene.

En todo caso, Darias no ha aclarado si mañana habrá o no una decisión en la Comisión de Salud Pública sobre el aislamiento de los asintomáticos, que forma parte del "nuevo diseño de la estrategia" frente a la Covid a partir de ahora. "Estamos esperando la propuesta de la Ponencia de Alertas [y Planes de Preparación y Respuesta], que está haciendo un trabajo intenso y a partir de ahí los órganos tendrán que decidirse", también sobre las cuarentenas, ha dicho la ministra que, frente a anuncios como el de Cataluña, ha incidido en la necesidad de "adoptar acuerdos de manera conjunta".

Fuentes conocedoras de los trabajos de la Ponencia no descartan que la Comisión de Salud Pública pueda acordar ya este jueves algunas medidas relativas al periodo de aislamiento, donde las comunidades están divididas entre las que quieren ya una nueva reducción de los días en los que una persona con Covid debe permanecer en casa sin salir y quienes piden "prudencia".

En el primer grupo se encuentran gobiernos regionales como el de Castilla-La Mancha, que según recordaba este martes su consejero de Sanidad, Jesús Fernández, "sigue insistiendo en disminuir los días, de siete a cinco o a tres". También la Comunidad de Madrid defiende ya que el aislamiento se reduzca a tres, cuatro cinco días.

Por su parte, el conseller de Salut de Cataluña, Josep María Argimon, ha expuesto ya en varios Consejos Interterritoriales de Sanidad su petición para terminar con los aislamientos de alumnos y los confinamientos de aulas enteras ante cinco casos de Covid, que se sustanciaría eliminando la obligación de que los escolares que den negativo por Covid o que no tengan síntomas tengan que guardar un periodo de cuarentena.

Por su parte, Baleares, Extremadura o Castilla y León piden "prudencia" y esperar a ver qué recomiendan los técnicos expertos en Salud Pública, que ultiman ya una propuesta en este sentido. El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha apostado por que en el actual estado de la pandemia, con una mejora "imparable", "deben ir relajándose todas las restricciones, también las cuarentenas", aunque no ha ofrecido una fecha y ha incidido en que debe hacerse "con prudencia, porque también hay ingresos y personas en las UCI".

¿Sin mascarillas en el aula?

Más verde parece otra medida, la eventual retirada de la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados dentro de los colegios que lanzó a principios de esta semana la Asociación Española de Pediatría, con un calendario para empezar por los alumnos de 6 a 8 años a finales de febrero para ir avanzando después por cursos y edades superiores. Esta propuesta se basa en la evidencia de que los contagios en los colegios no difieren entre los niños menores de seis años, que no están obligados a utilizarla, y los mayores de esa edad, que sí, por lo que se propone empezar a retirar su uso obligatorio, habida cuenta además de las dificultades en el aprendizaje que están detectando debido a este complemento.

De momento, solo la Comunidad de Madrid ha recogido el guante y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apuntó este martes que la Comisión de Salud Pública debería seguir esta recomendación y aprobar en su reunión de este jueves que sea posible quitarse la mascarilla en el interior de las aulas.

Sin embargo, no parece que esta posición sea de momento la mayoritaria. La ministra de Sanidad evitó este miércoles en el Senado pronunciarse sobre si está o no de acuerdo con lo que piden los pediatras, mientras que comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha piden "cautela" y "prudencia" antes de tomar una decisión de semejante calado, puesto que sería la primera vez que s permita no llevar mascarilla en espacios cerrados de carácter público desde que su uso se hizo obligatorio.