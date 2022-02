Telefónica introduce publicidad al cambiar de canal en la app de Movistar+ y sube 3€ las antiguas tarifas Fusión

Los abonados de Movistar+ que quieran cambiar de canal en la aplicación de la compañía para dispositivos móviles tienen desde ahora que esperar unos 30 segundos para poder ver el programa deseado.

El motivo es que Telefónica ha decidido introducir anuncios publicitarios en la app de contenidos audiovisuales de su marca principal. Por el momento, esta medida no está afectando a los contenidos que se visionan con el decodificador.

20minutos se ha puesto en contacto con la teleoperadora para conocer a qué obedece esta decisión o si se trata de una medida temporal, pero no ha obtenido ninguna respuesta del departamento de comunicación.

Muchos clientes de Movistar+ ya han mostrado su descontento con esta decisión en un foro de la compañía donde los usuarios exponen sus quejas, dudas o sugerencias sobre cualquier asunto relacionado con el servicio.

"Desde el día 15 de febrero, para ver incluso la TDT a través de la aplicación de Movistar en el FireTV, hay que pagar el peaje de tragarse un anuncio de la plataforma de pago. Esto aún no pasa con el decodificador, pero tiempo al tiempo" se ha quejado el usuario Inforam.

"Pagar para que encima metan publicidad, hasta aquí hemos llegado. Ya he desinstalado la app y he dado de baja la TV menos el fútbol, cuando acabe la liga seguramente me cambie de compañía y la temporada que viene a verla por DAZN", ha criticado, por su parte, Jordigae.

Ante la avalancha de comentarios negativos, la persona encargada de moderar el foro ha comunicado: "Hemos tomado nota de vuestro descontento, pero sentimos informaros que ante la publicidad no es posible realizar nada al respecto desde la Comunidad ya que forma parte de la estrategia comercial de Movistar".

Foro de Movistar- MOVISTAR

Incremento de tarifas

Esta decisión coincide en el tiempo con la subida de tres euros que la empresa española ha realizado a los clientes que aún conservan las tarifas anteriores a la puesta en marcha de los nuevos planes Fusión con smartphone gratuito el pasado mes de abril.

Este incremento, en vigor desde el pasado 7 de febrero, no obstante, no lleva ninguna mejora asociada como sí ha sucedido en otras ocasiones y su finalidad es igualar su precio a las nuevas tarifas. Recordar que los planes Fusión incluyen paquetes de telefonía móvil y fija, televisión y acceso a internet.

De este modo, Fusión 0 cuesta ahora 58 euros con fibra a 300 Mbps y 65 euros con fibra a 1.000 Mbps; Fusión Inicia entre 74 y 81 euros en función de la velocidad de fibra contratada; Fusión selección 95 euros; Fusión Plus Ficción 105 euros; Fusión Plus Fútbol 120 euros; Fusión Total 150 euros y Fusión Total Plus 175 euros.

En la carta que remitió Movistar a sus abonados para informarles de este cambio de condiciones, la compañía explica que el "aumento importante" tanto de los costes diarios como de las inversiones necesarias, le obliga a ajustar alguno de sus productos para poder operar "con la necesaria calidad y garantías".

Así, detalla que en los últimos meses se ha producido un "encarecimiento" de los costes de suministros y producción que soportan, al mismo tiempo que han tenido que incrementar las inversiones en nuevas tecnologías y ciberseguridad.

Telefónica busca frenar su sangría de abonados en Movistar+

La inclusión de publicidad en la app al cambiar de canal y la subida de precios a las antiguas tarifas Fusión, medidas que suponen un incremento de los ingresos, se produce en un momento complicado para Movistar+.

La compañía ha ido perdiendo clientes en los últimos tres años ante la aparición en el mercado de grande plataformas audiovisuales, como Netflix, HBO o Amazon Prime. Solo en el último año habría perdido más de 300.000 abonados, lo que dejaría su cifra actual de clientes en casi 3,9 millones, una cifra bastante alejada de los 4,3 millones que alcanzó en 2018.

Esto es lo que ha llevado a la teleoperadora a contratar los servicios de McKinsey y Boston Consulting Group. Según ha informado El Confidencial, el consejo de administración de Telefónica Audiovisual se reunirá este mes para analizar los informes de las consultoras y poder trazar así las líneas de negocio que debe seguir Movistar+ para frenar la sangría de abonados y consolidar su plataforma audiovisual.

Como ha publicado La Información, entre las posibilidades con las que se especulan está una posible asociación con Vivendi o Atresmedia. Con el grupo francés comparte accionariado en Prisa mientras que con la empresa propietaria de Antena 3 y La Sexta ya son socios en la productora Buendía Producciones.