Cvirus.- València tanca el dispositiu per a unes Falles "quasi normals" i apel·la a la responsabilitat individual

Des de les administracions apel·len a la responsabilitat individual després de l'"èxit" de les Falles de setembre, que es van celebrar amb toc de queda i amb molts actes suspesos, i garanteixen que hi haurà sancions per a les persones que no porten mascareta on és obligatori. Açò sí, la intenció no és que siguen unes "festes policials" ni que es puga generar un "problema d'ordre públic" per obligar a algú a posar-se la mascareta.

En total hi haurà més de 2.000 agents de Policia Local desplegats per la ciutat, al costat dels efectius de Guàrdia Civil i Policia Nacional amb el suport d'Unitats d'Intervenció Policial (UIP). Des de l'aire es controlarà la seguretat amb un helicòpter i diversos drons, amb coordinació en un centre de control en la plaça de l'Ajuntament, i es reactivarà el metre nocturn ininterromput en els dies claus de Falles.

Així ho han traslladat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; el regidor de Cultura Festiva i president de JCF, Carlos Galiana; el responsable de Policia Local, Aarón Cano, i la delegada de Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, després de la reunió amb els comandaments policials en el consistori.

L'alcalde de València, Joan Ribó, que ha participat telemàticament perquè està confinat, ha garantit en declaracions remeses als mitjans que seran "unes Falles normals", només amb mascareta en grans aglomeracions a l'aire lliure i en recintes tancats. Ha recordat així que una carpa es considera com a espai a l'aire lliure si té dos parets obertes.

COORDINADORS COVID

Com a responsable de Salut Pública, Navarro ha traslladat als periodistes que la situació sanitària és actualment "molt millor", amb una baixada sostinguda de la incidència, i ha confiat a arribar a Falles en una situació "molt millor encara". Ha avançat que la setmana vinent es realitzarà el curs de formació als coordinadors COVID de les comissions falleres i ha garantit que estaran "molt preparats".

També el president de JCF ha assegurat que "anem cap a unes Falles amb la màxima normalitat possible, més enllà de l'ús de la mascareta", i ha recordat que no és obligatori llevar-se la mascareta on només siga recomanable portar-la.

"Ara és el moment de no preocupar-nos tant del món faller perquè sabem que el seu comportament va ser i serà exquisit", ha asseverat Galiana, i ha animat als fallers a "tornar als casals" després de la baixada del cens registrada aquests dos anys.

UN "MOMENT DOLÇ" PER A VALÈNCIA

En matèria de seguretat, l'edil de Policia ha remarcat que "no són unes Falles normals, però sí una organització normal" i ha destacat que València s'enfronta a un triple repte: la seguretat ciutadana i sanitària, la imatge de la ciutat que està "en un moment dolç" després dels Goya i també la imatge de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Per açò ha avançat que hi haurà "presència constant" de policies locals a l'entorn de les places del Mercat i Bruixes perquè dos patrimonis com les Falles i la Llotja "no col·lisionen", encara que ha remarcat que no hi haurà tanques per a no trencar la "bellesa" d'aquest espai.

"De nou, som la primera gran ciutat d'Espanya que s'atreveix a organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques, la qual cosa requereix d'un gran pla de seguretat en el qual estem treballant des de fa setmanes", ha manifestat Cano, i ha assegurat que les comissions falleres són unes "aliades".

MASCLETAES

Respecte a l'accés a les mascletaes, ha precisat que serà únicament amb mascareta perquè "és l'única manera d'organitzar-ho". "Tot està organitzat com una 'mascletà' normal, com en 2019, però amb mascarilla, mascarilla i mascareta", ha recalcat, ja que "tots sabem com ens contagiem" i no pot haver-hi "un policia en cada cantonada". "Volem unes festes policials?", s'ha preguntat.

Dit açò, el regidor de Seguretat ha garantit que hi haurà sancions per a qui no porte mascareta, però es buscarà un "equilibri" per a no generar un "problema d'ordre públic". Ha recordat que qui no se la pose és un "inconscient" i es posa en perill tant a ell com a la resta de persones. "La Policia actuarà sempre amb ponderació i equilibri", ha insistit, amb vies d'evacuació i recorreguts en l'Ofrena.

I la delegada del Govern ha subratllat que "clar que se sancionarà quan es veja alguna infracció", encara que ha coincidit que "tampoc estem en un estat policial". L'objectiu, ha recordat, és que les festes siguen segures i açò "depèn de la responsabilitat individual" i de tot l'après des de 2020.

"Sabem on ens hem de posar la mascareta i on ens la podem llevar, actuem", ha resumit, i ha garantit que hi haurà vigilància perquè ningú senta "preocupació i por" perquè s'espera l'arribada "moltíssima gent com sempre".

SETMANA SANTA MARINERA

D'altra banda, respecte a la futura celebració de la Setmana Santa Marinera, la secretària autonòmica de Salut Pública ha assegurat que estan en contacte "amb totes les festes" per a resoldre tots els dubtes respecte al protocol sanitari.

El regidor de Festes ha confiat que "eixirà al carrer" després de tres anys sense fer-ho, primer per la pluja i després per la pandèmia, i ha destacat els quasi 160.000 euros d'ajudes aportats a la Setmana Santa Marinera en els últims anys a pesar de no celebrar-se.