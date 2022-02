Obrin una votació popular per a triar el primer ninot indultat digital de les Falles

La companyia vol "fer història" i deixar petjada en la pròxima celebració fallera amb l'elecció del primer 'ninot' digital que es convertirà en NFT de la història. NFT són les sigles de 'non fungible token', unes obres d'art digitals úniques que no es poden substituir ni copiar, amb una autenticitat garantida per tecnologia criptogràfica.

Tres parelles de creadors formades per Nuria Bellver i Raquel Fanjul, il·lustradores de Cachete Jack; Miguel Hache i Marina Puche, artistes fallers, i Siddharth Gautam Singh i Fito Conesa com a creadors digitals són les convocades per a materialitzar la seua visió del que representa 'El encuentro en Fallas' en forma de tres 'ninots' digitals.

Els valencians tindran l'oportunitat de ser part del jurat i podran visitar i votar al seu favorit fins al 10 de març a través de la web '