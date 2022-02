València Laica denuncia les inmatriculacions de l'Església i reclama el Micalet "per al poble valencià"

Enfront del Palau de la Generalitat s'han convocat diverses desenes de persones per a reclamar al govern valencià que "faça accions sobre aquest tema" com el navarrés. El conseller de Justícia de Navarra, Eduardo Santos, va presentar el passat mes de novembre en el parlament foral 2.952 notes simples de béns inmatriculats per l'Església en la comunitat des de 1900.

"No són 1.000, són 100.000", cridaven els participants en la concentració per a denunciar les inmatriculacions de l'Església Catòlica, ja que consideren que la institució no té justificació per a cap dels béns que ha posat al seu nom des de 1946 i no només des de 1998, com consta en l'informe del Govern.

La coordinadora de València Laica, Raquel Ortiz, ha explicat que el llistat que va presentar el Govern consta de 34.000 béns inmatriculats, dels quals l'Església reconeix que no sap per què té possessió de 1.000 d'ells aproximadament. No obstant açò, aquest informe només arreplega els béns inmatriculats de 1998 a 2015, i reclamen que es reconeguen tots els que es van inscriure des de 1946.

"Deixen molts béns inmatriculats fora", ha criticat, així com que ha retret al Govern que hagen de ser els particulars que reclamen els béns aquells que presenten documentació que els acredite, i no l'Església qui justifique per què són seus. "Tampoc aporten la nota simple", com va fer el Govern de Navarra, i assegura que aquesta nota "dóna molta més informació que el llistat".

Segons Ortiz, "l'Església no diu la veritat ni vol la transparència per a la veritat". "Que presenten certificacions però no l'eclesiàstica, sinó la del registre, com tothom", han asseverat.