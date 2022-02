Vox pone en aprietos a Mañueco y dice que votará "no" a su investidura si no entran a formar parte de su Gobierno

Si la opción de la abstención de Vox para no entorpecer una investidura de Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León aún estaba sobre la mesa, el partido liderado por Santiago Abascal acaba de zanjarla. Su formación votará "no" a una presidencia del líder del PP castellanoleonés si no entra a formar parte del Gobierno, una exigencia que lleva aireando desde la noche electoral.

"Nuestro partido tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno de Castilla y León", ha manifestado Abascal este miércoles en Murcia, donde ha participado en una manifestación convocada por el sector primario. "Si ese derecho no se respeta, votaremos en contra de cualquier investidura. Vamos a hacer valer las condiciones de nuestros votantes y no vamos a apoyar gratuitamente ningún gobierno".

"Todos los días, en cada mitin, ante plazas llenas, dijimos que los votos de Vox no se iban a regalar, que nosotros íbamos a representar los valores y las condiciones de nuestros votante. Queremos un cambio de rumbo, que se nos respete y que se nos dé lo mismo que a otras fuerzas políticas, ni más ni menos".

Más información en breve.