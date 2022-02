Les Fogueres canvien al novembre l'elecció de la Bellesa del Foc i al gener la proclamació

Aquest nou calendari d'actes suposarà un "millor repartiment" durant l'exercici, amb l'objectiu de "descongestionar" especialment els mesos previs a la celebració de les festes de Fogueres al juny, tal com ha informat la Federació en un comunicat.

"Si alguna cosa bona ens ha deixat la pandèmia és l'oportunitat de reajustar el calendari i arribar a juny amb la tranquil·litat de no haver de preparar una elecció o una passarel·la i així poder preparar els projectes de plantà, els llibrets i altres activitats", ha comentat la presidenta de l'entitat festera, Toñi Martín-Zarco.

Amb aquesta proposta aprovada, l'exercici començarà amb les presentacions en el mes de setembre. "D'aquesta manera, les representants de cada foguera començarien el seu any alhora que l'exercici amb la possibilitat d'acollir-se al mateix format de les últimes presentacions de 2020 dels escenaris compartits", ha declarat.

L'elecció de la Bellesa del Foc es duria a terme a mitjan mes de novembre i la proclamació al gener, amb temps suficient per a la confecció de trages de les noves representants. Desembre es deixaria per als actes propis del Nadal com Fogueres en Nadal, el certamen de nadales o de betlems.

Quant a les dates dels actes pendents d'aquest exercici que, per motius de la pandèmia es van ajornar, les eliminatòries del concurs artístic seran el 2 i 3 d'abril i les finals el 29 i 30 d'abril i l'1 de maig, totes en Ciutat de la Llum.

Les competicions esportives es reprendran en breu i s'obrirà de nou la inscripció per al curs de danses tradicionals amb Cresol. El certamen de teatre serà el 9 d'abril en Cigarreras i eixe mateix dia se celebraran les convivències dels presidents infantils. Les convivències de les dames seran el 23 d'abril adultes i 24 infantils.