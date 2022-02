El PSPV presenta mocions per a condemnar "les ordenances de la vergonya que criminalitzen als vulnerables"

20M EP

NOTICIA

El PSPV-PSOE ha anunciat aquest dimecres la presentació de mocions en tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a condemnar "ordenances de la vergonya" com l'aprovada per l'Ajuntament d'Alacant que, segons denuncia en un comunicat, pretén "criminalitzar a les persones i col·lectius més vulnerables".