El Teatre Principal de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola acullen la comèdia 'Els Vilallonga'

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa en el Teatre Principal de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola la comèdia valenciana 'Els Vilallonga'.

En aquesta ocasió, l'obra 'Els Vilallonga' es podrà gaudir dins del cicle 'Els dijous al Principal', que porta fins al Teatre Principal de Castelló obres amb una vinculació a les comarques de Castelló. La primera oportunitat de veure aquesta comèdia valenciana serà el dijous 17 de febrer, a les 19.30 hores, a Castelló i el diumenge 20 de febrer, a la mateixa hora, al Palau de Congressos de Peníscola.

El delegat territorial de l'IVC, Alfonso Ribes, ha assenyalat la doble programació de l'obra "per a fer arribar el millor teatre valencià a la capital de la Plana i a les comarques del nord", i ha assenyalat "l'aposta que ha fet l'IVC amb la programació regular en el Palau de Congressos de Peníscola", on s'està oferint música, com el concert de cambra a càrrec de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana aquest divendres o la producció de L'Horta Teatre el diumenge.

'Els Vilallonga' és una obra realitzada per Ramón Madaula amb adaptació de Juli Disla per a aquesta producció de L'Horta Teatre dirigida per Carles Sanjaime. Interpretada per Lucía Poveda, Bruno Tamarit i Alfred Picó, explica la història de la família Vilallonga, a la qual està a punt d'arribar un membre nou, Paco Vilallonga, que té la idea de no consentir que el seu llegat, en aquest cas el seu cognom, es perpetue per la capritxosa decisió de la seua consentida i benvolguda filla, Anna, i del seu còmplice i gendre, Pau.

DANSA FLAMENCA

El Teatre Principal de Castelló rebrà aquest diumenge 20 de febrer, a les 19.00 hores, la millor dansa flamenca amb Eduardo Guerrero. L'artista presentarà l'espectacle que porta el seu polisèmic cognom i que ha obtingut un gran èxit.

El ballador se centra en la dona -la seua mare, mestres, amants, amigues-, en aquest territori en el qual la sentimentalitat conviu amb la sensualitat, però supera les dos temperatures vitals fins a trobar un pont entre gèneres anomenat 'persona'. Guerrero es converteix en una batalla d'afectes en la qual tots ixen victoriosos, especialment l'art i el flamenc.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu entre 3 i 20 euros i es poden obtindre descomptes gràcies a Entrada i +.