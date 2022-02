Puig diu que qui ha produït el problema a Castella i Lleó haurà de veure com es resol i, si no pot, demanar ajuda

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres que a Castella i Lleó s'ha produït un problema després dels resultats de les eleccions autonòmiques i que qui ha produït el problema haurà de veure com es resol i, "si no pot sol, haurà de demanar ajuda".

Puig s'ha pronunciat així després de presidir la firma de la declaració d'intencions per a la creació de l'Espai de la Música de Castelló de la Plana, entre el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i l'alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, en ser preguntat pel cordó sanitari a VOX que demana el PSOE a Castella i Lleó.

"La Generalitat i el Govern valencià té una opinió clara respecte del que és la convivència, i eixa és una qüestió que el Govern valencià, al marge dels partits que ho sustenten, ho té com cultura comuna, i és afavorir la convivència, la inclusió i els valors democràtics", ha apuntat el cap del Consell.

Puig considera que quan l'extrema dreta ataca eixos valors, no poden estar contents amb una força política "que el que pretén és acabar amb l'Estat de les autonomies i amb els drets fonamentals de les persones".

D'altra banda, el president creu respecte a la posició de cada partit que els partits han de decidir la seua posició "sobre la base del que representen, i en aquests moments s'han produït unes eleccions que no tenien cap substància des de la perspectiva del que estava passant perquè no hi havia una desestabilització i simplement es va fer una elecció que pareix fins i tot que va ser provocada des de fora de la regió".

"Aleshores ara s'ha produït un problema, i qui ha produït el problema haurà de veure com es resol, i si no pot sol, haurà de demanar ajuda", ha subratllat Puig, qui considera que els partits de base democràtica, que defenen els valors constitucionals, "són els que, en un moment determinat, hauran de prendre decisions".

EXTREMA DRETA, AÏLLADA

"En altres països d'Europa aquest debat no es produeix perquè l'extrema dreta està aïllada però perquè ella es vol aïllar perquè vol acabar amb drets fonamentals, com Orbán que vol que l'homosexualitat estiga prohibida, qüestions que pareixen que estan fora d'aquest temps", ha afegit.

Segons Puig, "l'extrema dreta està ací i està intentant trencar la convivència i, enfront de la ruptura de la convivència, cal tindre una posició".