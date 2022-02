El preu de l'habitatge puja un 13% per als valencians en cinc anys

No obstant açò, aquest últim preu de l'habitatge marca el descens d'un -14% en 10 anys -respecte a 2011- i d'un -40% en 15 anys -respecte a 2006-.

"Efectivament les dades ens indiquen que el preu de l'habitatge de segona mà s'ha incrementat en l'últim lustre, però contràriament a la percepció popular no ho ha fet de manera tan elevada com s'estima entre la ciutadania, en presentar un 16% de pujada acumulativa a nivell nacional", ha explicat María Matos, directora d'Estudis i Portaveu de Fotocasa.

Analitzant els preus que es pagaven per una vivenda en venda en 2016,el preu mitjà del metre quadrat de la vivenda s'ha incrementat un 13% en Comunitat Valenciana (de 1.287 euros/m2 al desembre de 2016, als 1.448 euros/m2 al desembre de 2021), segons l'estudi de Fotocasa. Així, els valencians fa cinc anys (2016) havien de pagar per la venda d'una vivenda de 80 m2 una mitjana de 102.928 euros, enfront dels 115.805 euros que es paga com a mitjana en 2021.

Per capitals de província, l'habitatge a València capital incrementa el seu valor un 32% des de 2016 i, és a dir, per una vivenda de 80 metres quadrats en règim de venda es pagava 129.392 euros fa 5 anys (1.617 €/m2 en 2016), mentre que en 2021 s'ha pagat 170.410 euros (2.130 €/m2 en 2021).

Mentre, dos ciutats valencianes més tenen un acumulatiu positiu en comparació amb fa cinc anys (2016) i són Alacant (16%) i Castelló de la Plana (7,0%).