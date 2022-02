La Generalitat convocarà al maig les primeres oposicions sense fase de concurs per al 50% de les places oferides

Així ho ha explicat aquest dimecres en l'obertura de l'IV 'Fòrum d'Ocupació' organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat de València (UV), en el qual ha animat als estudiants a "explorar les possibilitats de desenvolupament professional que la Generalitat Valenciana pot oferir" als i les joves recentment llicenciats.

La consellera ha revelat que el pròxim mes de març es publicarà l'Oferta d'ocupació Pública (OPE) de 2022, segons ha informat en un comunicat. En compliment del que estableix la nova Llei de la Funció Pública Valenciana, en aquesta OPE "es convocaran, per al pròxim mes de maig, les primeres oposicions per a tècnics d'Administració general, en les quals un 50% de les places oferides seran lliures, és a dir, que no hi haurà fase de concurs amb el que l'experiència, els famosos punts, no serà tinguda en compte per a l'accés a la Funció Pública".

Bravo ha dit als estudiants que ja s'està treballant per a implantar "mesures per a crear un accés a la funció pública més àgil i atractiu, de manera que es reduïsquen els temaris i se supere el model d'avaluació memorística" mitjançant "un sistema similar al MIR dels metges".

En aquest sentit, la responsable de la Funció Pública ha insistit que el Consell del Botànic no consentirà que la situació econòmica "siga un factor discriminatori o desmotivador davant eixe futur incert que representa l'oposició".

Per açò, ha recordat a l'alumnat de la Facultat de Dret que la Conselleria disposa del Programa 500 en el qual ofereix ajudes de fins el 500 euros a joves menors de 31 anys que estiguen preparant oposicions de la Generalitat per a cossos que requerisquen formació universitària.

RELLEU GENERACIONS

La consellera ha recordat que prop d'un terç de la plantilla de la Generalitat es jubilarà en els pròxims anys amb el que "anem cap a un relleu generacional de les plantilles públiques sense precedents en un context de transformació digital accelerada".

Per açò, per a la consellera, "no només necessitem comptar amb un capital humà jove, professionalitzat, competent i íntegre". "És que precisem joves que incorporen la seua visió i el seu enfocament a la producció de valor públic, que participen en la definició de les polítiques públiques, en la seua aplicació efectiva i en la seua avaluació", ha exposat.

BEQUES PER A JUSTÍCIA

D'altra banda, Bravo ha anunciat també que s'està dissenyant un programa de beques per a donar suport als aspirants a jutge, fiscal, al cos d'Advocats de l'Estat i al Cos Superior de Lletrats de l'Administració de Justícia".

"Si entre vosaltres hi ha qui està considerant preparar les proves d'accés a la Generalitat o a un cos de l'Administració de Justícia, ha de saber que nosaltres li ajudarem a sufragar les despeses vinculades a açò, doncs reconeixem el seu esforç i volem que la seua situació socioeconòmica no siga un impediment per a complir aquest objectiu", ha traslladat la consellera a l'alumnat.

Aquestes ajudes es concediran a llicenciats i llicenciades en Dret amb bon expedient acadèmic que acrediten que estan preparant-se per a les proves d'accés a aquests cossos en un centre especialitzat o mitjançant un preparador individual.

Bravo ha detallat que la primera convocatòria d'aquest programa d'ajudes es durà a terme a la fi del pròxim mes de maig o principis de juny, quan s'elabore el decret que regularà la concessió d'aquestes subvencions. Per a la seua primera edició, la dotació prevista és de 500.000 euros, la qual cosa permetrà atorgar un centenar de beques de 500 euros al mes.

"L'Administració és el motor dels canvis que la societat requereix per a millorar i que precisa de bons professionals que materialitzen els drets socials, polítics i econòmics que mereix la ciutadania", ha conclòs Bravo.