FSIE-CV es concentrarà davant Educació per a denunciar "impagaments" a més de 300 professors

Mitjançant un comunicat, FSIE ha fet una crida a "tots els professionals que patisquen impagaments o retards i a tots els treballadors que vullguen sumar-se a la defensa d'un tracte just per part de la Conselleria, a l'abonament immediat de les quantitats degudes i al compromís per part del Consell de trobar una solució perquè aquesta situació deixe de repetir-se cada curs".

La setmana passada, FSIE-CV va posar en coneixement del Síndic de Greuges, la "greu" situació que travessen aquests professionals. Ja a l'octubre es va reunir amb el Director General de centres i ha reivindicat aquesta situació en cada reunió o fòrum al que ha sigut convocat des d'aleshores.

El sindicat va començar al desembre el moviment #stopimpagos amb una campanya en xarxes socials per a visibilitzar als afectats i al gener va presentar un escrit en Els Corts per a posar en coneixement dels grups parlamentaris la necessitat de posar fi a "aquesta situació inacceptable".

Aquests retards i impagaments afecten principalment a les noves contractacions, endarreriments i variacions de nòmina, com a triennis, complements i hores de Pla d'Atenció a la Millora. Als més de 300 afectats "se sumen nous casos cada dia, noves incorporacions que no cobren o simplement casos que no s'havien detectat".

És per açò que fa una crida a "tots els professionals del sector al fet que s'unisquen a la concentració de manera presencial, o mostren el seu suport online el dia 18 entre les 12.30 i les 13.30 amb publicacions en Twitter amb els hashtags #Stopimpagos #Aestedocentenolepagan i #FSIEsiemprecontigo".

Finalment, FSIE afig que és necessària aquesta concentració "perquè no podem normalitzar que els salaris de molts professionals es paguen amb retard cada curs, que una nova incorporació del mes de setembre cobre el seu primer salari al desembre o, com és el cas d'aquest curs, al febrer".