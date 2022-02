Alicia, la joven fallera que pide que su novia le acompañe en la ofrenda floral vestida con la indumentaria masculina

Alicia, una joven fallera de la comisión de Segorbe-Castellón de la ciudad de Valencia, ha solicitado a la Junta Central Fallera que deje que su pareja Laura pueda vestirse en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y durante otros actos oficiales con la indumentaria masculina tradicional.

El reglamento actual, que no se ha modificado en dos décadas, se lo impide, pero ambas jóvenes cuentan con el apoyo de su comisión. "Creo que debo explicar por qué ELLA (Remarco lo de “ella” porque desgraciadamente es importante) no se puede vestir con la indumentaria valenciana, me parece algo bastante heavy e incongruente en pleno s.XXI", ha confesado la joven de 22 años en su perfil de Twitter.

Así es la indumentaria tradicional

Como explica la joven en un hilo en esta red social, la vestimenta femenina típica está compuesta por "corpiño, falta, etc. y las típicas ensaimadas", en referencia a los moños, que pueden ser de diferentes estilos. Por su parte, la indumentaria masculina, está formada por el traje de "torrentí" y el "saragüell".

La entidad que se encarga de gestionar todo es la Junta Central Fallera, por lo que cuando te apuntas a una falla tienes que proceder a hacer el censo. "Se rellena un documento con lo típico: Nombre, apellidos, etc. y entre ellos, hay una casilla de “Masculino” o “Femenino” que deben marcar con una 'X'", detalla Alicia, quien denuncia que, a día de hoy, los estatutos señalan que "mi novia, Laura, por el hecho de ser una mujer, ha de vestirse con la indumentaria 'femenina' sin sentirse cómoda ni ahora ni nunca, en falda, con moños".

Creo que debo explicar por qué ELLA (Remarco lo de “ella” porque desgraciadamente es importante) no se puede vestir con la indumentaria valenciana, me parece algo bastante heavy e incongruente en pleno s.XXI. Agradecería difusión… Abro hilo 🧵 https://t.co/R0k7bKvY0a — alícia 🦕 (@alidelph) February 13, 2022

"Queremos cambiar el reglamento y no pasar desapercibidas"

Laura y Alicia, de 22 y 21 años, son pareja desde hace casi dos años y están a la espera de que Junta Central Fallera decida sobre este asunto. En declaraciones a la Agencia EFE, Alicia ha argumentado que decidió contar esta situación después de la exaltación de la falla. "Yo vi a mis amigas acompañadas del brazo de sus parejas y yo tuve que salir con mi primo porque Laura no se podía poner un saragüell porque es un acto oficial", denuncia.

"Sentí tanta rabia e impotencia. El reglamento dice que las prendas masculinas no pueden ser utilizadas por mujeres, pero es que esto es de 2002 y estamos en 2022", insiste. Por su parte, Laura señala que ella no podía participar en estos actos porque "no se sentía cómoda". "A ver si ahora podemos buscar alguna manera de vestirme con el traje de saragüell".

"Nos han dicho que si no lo hubiésemos hecho público, nadie se hubiese dado cuenta, pero nosotras queremos cambiar el reglamento y no pasar desapercibidas", ha destacado Laura al respecto.

La Junta dispuesta a negociar el cambio del reglamento

El presidente de la Junta Central Fallera (JCF) de Valencia y edil de Cultura Festiva en la ciudad, Carlos Galiana, ha indicado este martes que el reglamento "se ha de acoplar a la realidad actual" y se ha mostrado abierto a negociar "cualquier debate que esté en la calle o en el mundo fallero o cualquier cosa que se quiera introducir".

"Han levantado la voz ahora y por eso se está generando este debate que yo creo que en todo caso siempre es rico" como sucede con "cualquier tipo de debate sea de esta o de otra cuestión" que "se tienen que modernizar y adaptar a la realidad", ha declarado el edil.

De esta manera, Galiana ha manifestado que en el congreso fallero se planteará este caso o "cualquier otro tipo de caso" del que se tenga conocimiento. "Queremos llevar a la asamblea como será el funcionamiento de ese congreso fallero. Luego se convocará ese congreso fallero" en el que "evidentemente, el mundo fallero se tendrá que pronunciar", ha señalado.