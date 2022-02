'El programa de Ana Rosa' cuenta los problemas de los mileuristas para llegar a fin de mes: "No puedo vivir solo"

La subida del salario mínimo en nuestro país ha llegado acompañada de un aumento del precio de productos básicos como la fruta, el aceite o el pan. Los españoles nos hemos convertido en auténticos malabaristas para, con los sueldos actuales, conseguir llegar a fin de mes.

Para visibilizar este problema, El programa de Ana Rosa ha contactado con varias personas que, con diferentes salarios, no pueden hacer frente a la subida del precio de la vida. Este es el caso de José María, trabajador de una residencia de ancianos que, además, realiza trabajos extra como figurante en televisión. El hombre, de 44 años, comenzará ahora a cobrar 1.000 euros brutos, pero no es suficiente. Tras evaluar todos los gastos a los que tiene que hacer frente cada mes, apenas le quedan 140 euros para sobrevivir.

Belén, por su parte, trabaja como monitora de educación infantil en dos centros educativos diferentes. Sin embargo, su sueldo no llega a 500 euros mensuales. "Vivo con mi pareja y con mi padre. No puedo vivir sola con mi novio. Si quieres salir a comprarte algo no puedes hacerlo", ha comentado la mujer.

La vida de Ángel es similar. Con su empleo como rider, si logra realizar las entregas suficientes, reúne un sueldo de 1.100 euros. Pese a esto, no puede vivir solo: "Vivo con compañeros y nos ayudamos un poco. Estoy solo. Tengo muchas responsabilidades y me las arreglo un poco para que, al final, pueda tener algo".

Laura, por su parte, percibe el salario mínimo por su trabajo en un centro de educación infantil. No obstante, apenas le quedan 70 euros al mes tras descontar los gastos fijos: "Raro es el día que no voy al supermercado y no gasto, mínimo, veinte euros. La fruta ha subido muchísimo. Yo sola no podría llegar a fin de mes y mucho menos con un bebé".

Tras ser testigos de la situación general de los trabajadores en España, el matinal ha explicado que el aceite de oliva, la pasta y la carne de ovino y caprino han sido los productos que más han aumentado su precio. En el segundo puesto del podio se encuentran la harina, la fruta fresca, el arroz o los huevos. Finalmente, los productos que han visto aumentado su precio, aunque en menor medida, han sido el pan, el marisco o el cacao.

A la subida de los costes de los productos alimenticios hay que sumar el precio de la luz, que continúa escalando sin parar, los carburantes, las comisiones bancarias, la ropa y las reformas en casa. Solo la madera ha aumentado un 125%. El precio de los servicios veterinarios también ha aumentado.