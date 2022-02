Més de 100 estudiants de la Comunitat Valenciana demostren el seu talent empresarial en el concurs Business Talents

Els alumnes valencians participen per equips contra un total de 658 estudiants de 60 centres educatius de tota Espanya, amb l'objectiu d'aconseguir el títol de 'millor empresari virtual d'Espanya'.

Per a alçar-se amb una plaça en la final nacional, que se celebrarà en el mes d'abril, durant quatre mesos hauran de dirigir la seua pròpia empresa virtual pertanyent al sector de l'automoció, i gestionar una companyia fabricadora de cotxes amb l'ús d'un "sofisticat" simulador empresarial, convertint-se així en autèntics directius, expliquen els responsables de l'esdeveniment en un comunicat.

En aquesta edició, la Comunitat Valenciana és la segona autonomia que compta amb més representació de joves en la competició, empatada amb la Comunitat de Madrid; i només per darrere d'Andalusia on participen 125 estudiants.

Atenent a la participació per províncies, en aquesta ocasió participen 98 alumnes que estudien en Universitats i Instituts de València; i altres 15 que pertanyen a Alacant. Durant la passada edició, tres alumnes de la Universitat de Vigo es van proclamar guanyadors i van aconseguir el títol de millors empresaris virtuals del país.

"A través d'una competició en format de Business Game, centenars de joves tenen l'oportunitat de viure en primera persona la gestió empresarial i experimentar com és el dia a dia dins d'una empresa. Gràcies a aquest programa formatiu adquireixen experiència mitjançant la pràctica d'una manera lúdica, amb innovadores ferramentes que emulen amb precisió el que ocorre en el món empresarial", explica el director de Business Talents, Mario Martínez.

"D'aquesta forma, -continua- Business Talents té com a objectiu ajudar a promoure la cultura emprenedora entre els més jóvens, enriquir el seu currículum, orientar-los cap al seu futur i oferir més oportunitats per a accedir al mercat laboral".

Els estudiants hauran de demostrar les seues habilitats empresarials durant els pròxims quatre mesos en diferents fases eliminatòries de forma online, per a aconseguir una plaça en la final nacional.

L'objectiu per a guanyar serà convertir la seua companyia en la més pròspera i amb més beneficis del mercat. Així, hauran de definir la seua estratègia empresarial, tindre en compte a la competència, els canvis en el mercat i diferents variables, per a poder prendre les millors decisions en temps real relatives a la gestió de la companyia i no caure en fallida.

Per a açò, introduiran les variables en un simulador empresarial desenvolupat per l'empresa Praxi MMT, que cedeix de manera gratuïta als centres educatius i que està valorat en més de 3.000 euros cadascun.

"FER UN PAS MÉS"

"Amb aquestes dades de participació, estem molt contents de comprovar com els joves espanyols demostren que no es conformen només amb els seus estudis. Molts volen fer un pas més, desenvolupant les seues capacitats i adquirint uns coneixements pràctics. En definitiva: busquen millors oportunitats per a tindre més llibertat en el futur, el seu futur", assenyala la directora general d'Herbalife Nutrition Espanya, Tara López.

Els millors 75 equips arribaran a la final nacional que se celebrarà el pròxim mes d'abril, en la qual competiran pel títol de millors empresaris virtuals d'Espanya. Els equips guanyadors es repartiran més de 7.500 euros en premis, així com diplomes acreditatius per a posar en valor l'esforç realitzat en l'aprenentatge mitjançant la pràctica que és valorat per les empreses a institucions.