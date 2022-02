Díaz contradice a Podemos y avala la abstención del PSOE en Castilla y León para evitar que el PP gobierne con Vox

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, lo tiene claro: es necesario un "cordón democrático" que aísle a Vox y evite que llegue a posiciones de gobierno, lo cual implica adoptar "cualquier posición" que suponga excluir a la "extrema derecha" del poder. Así lo planteó este miércoles Díaz, apenas un día después de que el presidente Pedro Sánchez ofreciera al PP facilitar su gobierno en Castilla y León a cambio de que rompa todos sus pactos con Vox. Y lo hizo, también, dos días después de que Podemos rechazara de plano esa opción asegurando que "la gran coalición no es la solución" al auge de la formación que lidera Santiago Abascal.

Díaz se pronunció en este sentido unos minutos antes de que comenzara este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y tres días después de unos comicios autonómicos en los que Vox pasó de 1 a 13 procuradores y se convirtió en clave para la gobernabilidad de Castilla y León. Fueron las primeras declaraciones de la vicepresidenta sobre los resultados electorales, más allá de sus tres escuetos mensajes en Twitter del pasado lunes. Y, tal y como dijo, su "apuesta" -aunque ella habló de "nuestra", en referencia a Unidas Podemos- "es clara: un cordón democrático" contra Vox por el cual se adopte "cualquier posición favorable a que no dependa la educación ni la sanidad ni la dependencia ni los servicios públicos de la extrema derecha".

No obstante, ese "nuestra" no es tal, al menos según lo que planteó Podemos el lunes. El portavoz del partido y candidato en Castilla y León, Pablo Fernández, dejó claro que la formación morada consideraría una abstención del PSOE como una "gran coalición" entre los socialistas y el PP. Y aseguró que esa opción, que el PP gobierne con la abstención del PSOE a cambio de romper con Vox, no es "la solución a este auge de la ultraderecha".

"En ese contexto de blanqueamiento de la ultraderecha, lo que es necesario y preciso son políticas valientes", apuntó Fernández, que insistió en que "a la ultraderecha no se la frena con una gran coalición, sino con derechos, haciendo políticas sustentadas en la justicia fiscal y social". Cuestionado por las declaraciones de Díaz, que ejerce como líder de Unidas Podemos en el seno del Gobierno, el partido morado no quiso pronunciarse y se remitió a las declaraciones de Fernández.