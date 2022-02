Lucía Rivera habla abiertamente de sus problemas de depresión: "Mi cerebro me decía que le diera un respiro"

Tiene 23 años y, como gran parte de su generación, está concienciada de la importancia de cuidar la salud mental. De hecho, su franja de edad es una de las que más está padeciendo los estragos de la pandemia. La modelo Lucía Rivera se ha sincerado sobre una enfermedad mental que sufre desde hace tiempo y que, para ella, es clave que se siga hablando e investigando con la idea de conseguir poco a poco mejores soluciones: la depresión.

La también influencer ha escrito una firma invitada para el periódico La Vanguardia donde no solo se ha abierto sino que también se muestra radical, en el sentido de ir a la raíz del problema. "El mundo frenético que nos toca vivir es uno de los grandes culpables de que la salud mental sea hoy la gran asignatura pendiente. Nos pasan tantas cosas en un solo día que es muy difícil darnos cuenta de cómo nos afectan. Tenemos tanta información que nuestros problemas pasan a un segundo plano para poder sobrevivir en un mundo tan rápido que poco a poco nos va trastornando", ha comenzado su texto.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha asegurado que padece ansiedad desde que era pequeña pero que la sociedad casi la ha obligado a seguir adelante y a llevar un determinado estilo de vida con ciertas cargas que se iban llenando. "Nos volvemos insensibles, pero también completamente frágiles", ha añadido.

Lucía ha admitido que al principio no reconoció el problema y siguió su vida "entre viajes, shootings, castings, Instagram, fiestas, amores, desamores" sin percatarse de lo que sufría... Hasta un momento determinado: "Un día me desperté y me encontraba apática. Al día siguiente tenía miedos que no reconocía, me costaba muchísimo socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: '¡Basta, dame un respiro!'. Es importante hacer caso a esas señales".

Rivera ha añadido que "si nuestra cabeza no está bien, todo lo demás se vuelve oscuro, gris, difícil" y pone como ejemplo a su abuela, que lidió con la depresión y la ansiedad motivada por el estrés de su trabajo. "Nos cuesta mucho admitir que nos sentimos vulnerables y reconocer que necesitamos ayuda. Nos creemos invencibles. Eso, sumado a los estereotipos del pasado, cuando, por ejemplo, llamábamos loqueros a los psicólogos, hace que la salud mental siga siendo la gran asignatura pendiente", ha argumentado.

"El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo. Incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario", ha agregado acerca de la importancia que puede llegar a tener la salud mental, si bien es cierto que no cita ninguno de esos estudios.

Pero Lucía Rivera deja para el final, quizá intuyendo que es de igual enjundia, cómo afecta la salud mental de una sola persona al resto. "En muchos casos es muy difícil para el entorno más cercano al afectado discernir si se trata de depresión o ansiedad. Lo es incluso para el que lo sufre. Pensamos que es solo una etapa. No queremos preocupar a nuestros allegados. Nuestro ego, la vergüenza o el miedo también juegan un importante papel", ha escrito, añadiendo más tarde: "Cuidar la salud mental es un acto de amor también hacia las personas que nos rodean".

Por último, lanza un mensaje a toda su generación: "Me encantaría, y creo que es esencial, que mi generación le diera la importancia que se merece a la salud mental. Que nos concienciáramos. Que no es nada malo pedir ayuda. Que es bueno prestarla. Que no existen los locos. Que animemos a nuestro entorno a ir a terapia si la necesitan. Que estemos más pendientes de las personas que vemos cada día y que, en definitiva, hagamos un mundo más sano donde vivir".