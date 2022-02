Nuevo récord de Orestes en 'Pasapalabra' que sólo supera Pablo Díaz

Orestes sigue escribiendo su nombre en los libros de historia de la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3. Este martes alcanzó un récord que solo supera Pablo Díaz, el campeón del concurso.

Y es que solo el tinerfeño ha jugado en más ocasiones que el burgalés, que ya ha participado en el programa en 90 ocasiones y donde ha acumulado un total de 50.400 euros.

"Dato importante, programa 90, esto te convierte en el segundo concursante de esta nueva etapa, después de Pablo Díaz, con más presencias consecutivas en Pasapalabra", destacó Roberto Leal.

Orestes admitió, tras superar La Silla Azul, que "no venía pensando en números, solo pensaba en aguantar". Tras contar uno de sus chistes, el presentador comentó "no es que sea malo, es que estará terminando el programa y habrá gente que no lo haya cogido. Tantos programas aguantando chistes...".

¡90 programas! 😱 Eso es lo que lleva Orestes jugando en #Pasapalabra454. ¡Vaya récord! 👏 https://t.co/qSUHFCtUQ5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 15, 2022

Al final del concurso, Jaime fue el vencedor de El Rosco del día con 21 aciertos y un fallo, ya que Orestes acumuló cinco errores y 19 aciertos en la prueba final del programa, por lo que el próximo miércoles le tocará al burgalés jugarse su continuidad en La Silla Azul.