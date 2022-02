El PSOE rechaza en el Congreso la tasa a las eléctricas y el impuesto de grandes fortunas que propone Unidas Podemos

PSOE y Unidas Podemos trasladaron este martes al Congreso de los Diputados la incipiente pugna en el seno del Gobierno por la futura reforma fiscal. El Pleno de la Cámara Baja debatió una propuesta de los morados que instaba al Ejecutivo a adoptar varias de las medidas impositivas que presentaron hace unos días públicamente, entre ellas un impuesto a las grandes fortunas o un gravamen extraordinario a las empresas eléctricas. La iniciativa, no obstante, no saldrá adelante cuando se vote el próximo jueves, ya que el PSOE anunció que votará en contra de la misma -junto a PP, Vox y Cs-, evidenciando la brecha que existe en el Gobierno en torno a una de las cuestiones clave en lo que queda de legislatura.

La iniciativa debatida este martes en el Congreso era una proposición no de ley, es decir, un texto sin efectos legales, por lo que su futuro rechazo no tendrá mayores consecuencias. Pero la figura, no obstante, tiene un indudable peso político, porque con ella Unidas Podemos busca que la Cámara Baja se pronuncie en favor de una reforma fiscal ambiciosa y, sobre todo, presionar al PSOE para que se avenga a poner en marcha una subida de impuestos a grandes empresas y rentas altas.

Se trata de un debate que los morados han abierto desde hace unas semanas y que fuentes de Unidas Podemos consideran que marcará la relación de los socios de coalición durante este año, ya que es una de las reformas de más calado de la legislatura. Los socialistas, no obstante, han calificado de "inoportuna" la propuesta fiscal de los morados y, por el momento, han pedido esperar a que el comité de expertos seleccionado por el Ministerio de Hacienda entregue su propia propuesta de reforma fiscal, algo que está previsto que ocurra en las próximas semanas.

Para Unidas Podemos, no obstante, ese documento no puede ser más que "un aporte más" a un debate que debe darse dentro del Gobierno y que no es "técnico", sino "político", planteó el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, este martes. En este sentido, la posición morada es clara: "El Gobierno de coalición debe abordar de forma valiente una reforma fiscal integral que garantice la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, reduciendo los impuestos a trabajadores y a pymes y haciendo que grandes corporaciones y grandes fortunas paguen lo que les toca", resumió Echenique .

El PSOE acusa a Podemos de "oportunismo" con su "hachazo fiscal"

El portavoz recordó que, entre las medidas que plantean, está "un impuesto a las grandes fortunas que llegaría hasta el 3,5% para patrimonios superiores a 100 millones de euros". "Para dimensionar esta última tasa, pensemos por ejemplo que Amancio Ortega tiene una fortuna de 67.000 millones según Forbes y, pagando un 3,5% al año, unos 2.300 millones, una cantidad ciertamente pequeña para él, estaría contribuyendo a sufragar el 80% del presupuesto del ingreso mínimo vital que da cobertura a cientos de miles de familias en situación de vulnerabilidad", calculó Echenique, que deslizó que Ortega "recibirá con buenos ojos esta oportunidad de ayudar a su país" si es "un patriota".

El PSOE, no obstante, rechaza la iniciativa de Unidas Podemos porque es fruto del "oportunismo político", según afeó a Echenique la diputada socialista Montse Mínguez, que aseguró que el Gobierno debe encontrar un punto intermedio entre "el hachazo fiscal" y "el no hacer nada". Mínguez, que dedicó buena parte de su intervención a cargar contra PP y Vox, espetó a los morados que "la ministra de Hacienda no es el enemigo", e insistió en que el adversario de Unidas Podemos no se sienta "en el banco azul", el del Gobierno. "No nos confundamos", pidió.

Unas horas antes, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, apuntó que la negativa de su partido a apoyar la iniciativa de Unidas Podemos responde, en primer lugar, a que no quiere adelantarse "al trabajo que está realizando ya el Ministerio de Hacienda" y su comité de expertos. Gómez pidió "respetar los tiempos" del departamento que lidera María Jesús Montero y esperar a que eleve al Consejo de Ministros una "propuesta trabajada, elaborada y acorde con la realidad del país".

ERC avisa de que no apoyará una reforma tibia

Por el contrario, los socios parlamentarios habituales del Gobierno sí se pronunciaron a favor de la proposición no de ley de Unidas Podemos. Así lo hizo, por ejemplo, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, que señalo que es necesario "recaudar más y redistribuir mejor" a través de una "fiscalidad progresiva". "A cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades", planteó Matute citando al filósofo Karl Marx, además de asegurar que medidas como el impuesto de grandes fortunas ya ha existido en lugares como Gipuzkoa y han funcionado bien.

También votará a favor el próximo jueves ERC, cuyo diputado Joan Margall defendió que España tiene "un sistema fiscal que solo ha beneficiado a pocos privilegiados". "Necesitamos un sistema que garantice la progresividad, una reforma que se centre en acabar con los privilegios de las grandes fortunas, las empresas del palco del Bernabéu y las rentas financieras", espetó Margall, que avisó al PSOE de que, si la reforma fiscal del Gobierno no es lo suficientemente ambiciosa, "ya saben lo que tienen que hacer: ir a buscar a Cs y rezar para que otro diputado del PP se equivoque en la votación".