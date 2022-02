La Policia busca a un home que apareix en un vídeo llançant una coloma a l'aire lligada a una corda

En el fragment de vídeo, de 6 segons de durada, es pot observar a una persona llançant a l'aire i tirant per a arreplegar l'animal fins a en tres ocasions. Pel que sembla, es tractaria d'un antic mètode dels colombicultors com a reclam per a fer baixar dels arbres a una altra coloma o colomes que hagen pogut quedar desorientades, segons informa el consistori en un comunicat.

No obstant açò, el comissari de la Policia Local, Antonio Amorós, ha explicat que és una pràctica en desús, ja que en l'actualitat existeix un tipus d'arnés perquè l'animal no patisca. Així mateix, ha detallat que "s'està investigant el vídeo i es pretén localitzar la persona ja que podria estar incorrent en un cas de maltractament animal, segons s'arreplega en la llei valenciana de protecció dels animals".

El Comissari ha demanat col·laboració per a identificar a l'autor d'aquests fets i ha recordat que la tinença d'animals està subjecta a una sèrie de normes i obligacions i la prohibició expressa de "maltractar als animals, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats".